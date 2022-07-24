'Londra' yalanını lokanta görüntüsü bozguna uğratmıştı! Berat Albayrak ve ailesinin yemek yediği dönerci konuştu: Çok mütevazı bir insan







SABAH'ta yer alan habere göre; Arslan, "Sayın Eski Bakanımız Berat bey yıllardır bizi tercih ediyor. Ailesiyle en az ayda bir gelir. O günde öğle üzeriydi yine ailesiyle lokantamıza geldi. Kendilerini misafir etmekten onur duyuyoruz. Kendisiyle resim çekmek istediğimi söyledim. Kendileri de sağ olsunlar bizi kırmadılar, beraber resim çekildik. Her zaman olduğu gibi Berat Bey o günde hal hatırımızı sordu, yanına oturup kısa bir sohbet ettik. Sohbet esnasında İngiltere lafı hiç geçmedi. Kendileri çok mütevazı, çok alçak gönüllü benim senin gibi sıradan bir insan, egosu olmayan değerli bir insan, geldiği zaman ben ve çalışanlarımız çok seviniyoruz ve mutlu oluyoruz" diye konuştu.