Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan net mesaj: Ekonomik istikrar mücadelesini zaferle sonuçlandıracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İbn Haldun Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.



Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



Dünyada tüm büyük değişimlerin gerisinde güçlü bir fikri temel vardır. Karşımızdaki tablo insanların geleceğine yön verecek yeni bir değişimin eşiğinde olduğumuza işaret ediyor.

Biz dünyanın en eski eğitim kurumlarına ev sahipliği yapan coğrafyada yaşıyoruz. Ecdadımız kadim dünyanın tüm önemli medeniyet merkezlerinde önemli hizmetler yapmıştır.

Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü sorunlarını çözecek ve geleceğini inşa edecek medeniyet inkişafını inşallah gerçekleştireceğiz

Artık üniversitelerimiz sayıları 15 binden 260 bine çıkan uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

Kendi özgün yaklaşımımızla ülkemizi yeniden dünyanın bilim ve teknoloji merkezi haline getirmemizin önünde hiçbir engel göremiyorum.





İnsalığa yön verecek değişimlere talibiz.



Tüm insanlığa faydalı nesiller yetiştirmedikçe büyük davanın hedefine ulaşmasını sağlayamayız.



Üniversitelerimizin sayısını 76'dan 208'e çıkardık.



Türkiye olarak kendimize büyük hedefler belirledik.



Ekonomik istikrar mücadelesini zaferle sonuçlandıracağız



Güney sınırımızı terörden temizleme konusunda kararlıyız



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