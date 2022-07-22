Son dakika: Tahıl sevkiyatı nasıl yapılacak? Hangi limanlar kullanılacak? İşte tarihi tahıl koridorunun detayları...

TAHIL SEVKİYATI NASIL YAPILACAK?

Bizim Ukrayna limanlarında 3 limanımız var. Odessa, Çernomost ve Yazni var. 3 gemimiz var. Biri vinç gemisi. Koordinasyon merkezine ihtiyaç olduğuna karar verilmişti. Bugün ön toplantıda söyleyeceğiz ve süratle seçtikleri personeli merkeze göndermelerini bekliyoruz. Ukrayna limanlarından emniyetli şekilde giriş çıkışlarını takip edeceğiz. Müşterek bir koordinasyon merkezi olacağı için rota belirleyeceğiz. İntikali mümkün olacak. İnsani maksatlı bir faaliyet. İhtiyaç sahipleri ihtiyaçlarının son haddinde olduğunu belirtiyor. Bizimle alakalı konu Türkiye olarak Boğazların giriş çıkışları ilgili arkadaşlarla birlikte kontrol sağlanacak. Egemenlik haklarımızı erozyona uğratmamakta hassasız. Bu çalışmalar güncellenerek devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber'de İstanbul'daki "Tahıl Koridoru Anlaşması" hakkında açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"ANLAŞMA TÜRK DİPLOMASİSİNİN TARİHİ BİR BAŞARISIDIR"

İki ayrı anlaşma yapıldı. Anlaşmalarda Türkiye'nin imzası var. Yapılan anlaşma Türk diplomasisinin tarihi bir başarısıdır. Gemiler gelmeye başladıktan sonra herkesin katkısı olmalı. Cumhurbaşkanımız süreci başından beri takip etti. Anlaşma güven zemini oluşturacaktır. Başkan Erdoğan'ın görüşmeleri bu konuyu sonuca bağladı.