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    • 22.07.2022 20:07
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    Son dakika: Tahıl sevkiyatı nasıl yapılacak? Hangi limanlar kullanılacak? İşte tarihi tahıl koridorunun detayları...

    Son dakika... Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl taşınmasına ilişkin anlaşma Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri António Guterres'in katılımı ile düzenlenen törende imzalandı. Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl koridorunun detaylarını açıkladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber'e tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte dünyaya nefes aldıracak tahıl koridorunun ayrıntıları...

    Tahıl koridoru anlaşması tarihi başarıdır

    Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl ve diğer gıda ürünlerinin taşınmasına ilişkin Anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri António Guterres'in katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda imzalandı.



    Anlaşmaya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov imzalarını attı.

    İŞTE KORİDORUN DETAYLARI...

    Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları şöyle:

    Birincisi özetlemek gerekirse zorlu ve uzun bir süreçti. Çok taraflı olması konuşmaları uzattı. Arkadaşlarımız yoğun çalışma yaptılar. Sonuçta bu noktaya geldik. Dünyadaki tahıl arzına baktığımız 3'te birini Rusya ve Ukrayna sağlıyor. Gıda üretimi konusunda önemli rolü var. Çatışmadan dolayı Ukrayna'dan engellenmesi küresel gıda krizi çıktı. Bu sorunun çözülmesi açlık ve güvenlik sorununu gidermesi açısından çok önemli.

    25 milyon ton tahıldan bahsediyoruz. Deniz yoluyla emniyetli şekilde nakli koridor ihtiyacı söz konusu. Ateşkesin sağlanmasını istememize rağmen kısa sürede sağlanmayacağı açık gerçek. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Zelenski ve Putin ile görüşmesi inisiyatif alması söz konusu oldu. Bu çalışmayla ilgili arkadaşlarımız fedakarca çalıştılar. Dışişleri, Tarım ve Ticaret bakanlığımızla çalışmalarımızı sürdürdük. İlk olarak bir kırmızı hat tesisine ihtiyaç olduğunu ortaya koyduk. Görüşmeler sırasında dile getirdik ve mutabık kaldık.

        TAHIL SEVKİYATI NASIL YAPILACAK?

        Bizim Ukrayna limanlarında 3 limanımız var. Odessa, Çernomost ve Yazni var. 3 gemimiz var. Biri vinç gemisi. Koordinasyon merkezine ihtiyaç olduğuna karar verilmişti. Bugün ön toplantıda söyleyeceğiz ve süratle seçtikleri personeli merkeze göndermelerini bekliyoruz. Ukrayna limanlarından emniyetli şekilde giriş çıkışlarını takip edeceğiz. Müşterek bir koordinasyon merkezi olacağı için rota belirleyeceğiz. İntikali mümkün olacak. İnsani maksatlı bir faaliyet. İhtiyaç sahipleri ihtiyaçlarının son haddinde olduğunu belirtiyor. Bizimle alakalı konu Türkiye olarak Boğazların giriş çıkışları ilgili arkadaşlarla birlikte kontrol sağlanacak. Egemenlik haklarımızı erozyona uğratmamakta hassasız. Bu çalışmalar güncellenerek devam edecek.

        Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber'de İstanbul'daki "Tahıl Koridoru Anlaşması" hakkında açıklamalarda bulundu.

        Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

        "ANLAŞMA TÜRK DİPLOMASİSİNİN TARİHİ BİR BAŞARISIDIR"

        İki ayrı anlaşma yapıldı. Anlaşmalarda Türkiye'nin imzası var. Yapılan anlaşma Türk diplomasisinin tarihi bir başarısıdır. Gemiler gelmeye başladıktan sonra herkesin katkısı olmalı. Cumhurbaşkanımız süreci başından beri takip etti. Anlaşma güven zemini oluşturacaktır. Başkan Erdoğan'ın görüşmeleri bu konuyu sonuca bağladı.

        SEVKİYAT NE ZAMAN BAŞLAR?

        Sevkiyat önümüzdeki günlerde başlayabilir. Anlaşmada 3 temel koridor belirlendi. Tek mesele tahıl sevkiyatı değil insanlar ölüyor. Amacımız savaşı durdurmaktır.

        (Fiyatlara yansıması) Ürünlerin sevkiyatının başlamasıyla bir rahatlama olabilir.
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        Tahıl koridoru anlaşması tarihi başarıdır
        Haberler Güncel Son dakika: Tahıl sevkiyatı nasıl yapılacak? Hangi limanlar kullanılacak? İşte tarihi tahıl koridorunun detayları...
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