Dünya Türkiye'deki tarihi imzayı konuşuyor! Son dakika olarak geçip manşetlere taşıdılar

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası dünyanın en büyük baş ağrısı haline gelen tahıl krizi için Türkiye ve BM tarafından mayıs ayından bu yana yürütülen arabuluculuk çabaları sonuç verdi ve Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl taşınmasına ilişkin anlaşma Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri António Guterres'in katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda imzalandı.

AB'DEN 'HIZLICA UYGULANSIN' ÇAĞRISI

Tüm dünyanın heyecanla beklediği anlaşma savaşta bir ilki ve dönüm noktasını temsil etmesinin yanı sıra dünyayı saran tahıl krizi ve beraberinde gelen gıda fiyatlarındaki artışa da çare olacak.

Avrupa Birliği (AB) anlaşmadan dakikalar sonra yaptığı açıklamada tahıl anlaşmasının hızlı bir şekilde uygulanması için çağrıda bulundu.