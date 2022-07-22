Dünya Türkiye'deki tarihi imzayı konuşuyor! Son dakika olarak geçip manşetlere taşıdılar

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası dünyanın en büyük baş ağrısı haline gelen tahıl krizi için Türkiye ve BM tarafından mayıs ayından bu yana yürütülen arabuluculuk çabaları sonuç verdi ve Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl taşınmasına ilişkin anlaşma Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri António Guterres'in katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda imzalandı.
AB'DEN 'HIZLICA UYGULANSIN' ÇAĞRISI
Tüm dünyanın heyecanla beklediği anlaşma savaşta bir ilki ve dönüm noktasını temsil etmesinin yanı sıra dünyayı saran tahıl krizi ve beraberinde gelen gıda fiyatlarındaki artışa da çare olacak.
Avrupa Birliği (AB) anlaşmadan dakikalar sonra yaptığı açıklamada tahıl anlaşmasının hızlı bir şekilde uygulanması için çağrıda bulundu.
TÜRKİYE'NİN AYLARCA SÜREN DİPLOMASİSİNİN BİR ÜRÜNÜ
İstanbul'da imzalanan anlaşmayı uluslararası ajanslar son dakika olarak duyurdu. Batı medyası da anlaşmaya haberlerinde geniş yer verdi.
Wall Street Journal gazetesi anlaşmanın Türkiye ve BM'nin aylarca süren diplomasisinin bir ürünü olduğunun altını çizdi ve on milyonlarca insanı açlığa sürükleyecek gıda krizi için bir umut doğduğunu yazdı.
KÜRESEL GIDA KRİZİ TEHDİDİNİ ÖNLEDİ
İngiliz Guardian Gazetesi İstanbul'da atılan imzaların küresel gıda krizini önleyebileceğini belirttiği haberinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel sekreteri Antonio Guterres'in açıklamalarına yer verdi ve "Anlaşma potansiyel olarak felaketle sonuçlanacak bir küresel gıda krizi tehdidini önledi." ifadelerini kullandı.