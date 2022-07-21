6'lı masanın 'sivil darbe' planı: Ortak cumhurbaşkanı adayları talimatla çalışacak!

6'lı masada adaylık kavgası devam ederken ortaya konulan formüllerin hiçbiri Türkiye ve vatandaşın lehine görünmüyor. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmur Övür, "Önerileriyle mevcut başkanlık sistemini açık bir "sivil darbeye" dönüştürme hesapları.Çünkü bir yandan otoriterleştiğini ileri sürdükleri AK Parti iktidarına karşı "sivil" bir iktidar oluşturacaklarını söylüyorlar, öte yandan ortak cumhurbaşkanı adaylarının 6'lı masaya bağlı "talimatla" çalışacağını..." ifadelerini kullandı.
CHP'NİN SİVİL DARBE GERÇEĞİ
Muhalefetin sivil darbe planı yaptığına dikkat çeken Övür, "Ülkeyi yönetmekte anlaşıp anlaşamayacakları bir yana, bu fotoğraf bile kendi içinde derin bir çelişki barındırıyor. Böylece geçmişte CHP ve aydınlarının, sağ siyasi aktörleri itibarsızlaştırmak için kullandıkları "sivil darbe" gerçeğini bizzat CHP yerine getirmiş olacak. Yakışmıyor da değil." dedi.
İşte Övür'ün bugünkü yazısı;
6'LI MASANIN 'SİVİL DARBE' PLANI
Muhalefet partilerini bir araya getiren 6'lı masadan tek aday mı çıkacak yoksa tek tek aday mı olacaklar belli değil. Belli olmayan sadece aday da değil. Ortada umut verecek bir program olmadığı gibi 6 partiyi bir arada tutmak için uydurulan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" konusunda da bir netleşme yok.
Daha vahimi, önerileriyle mevcut başkanlık sistemini açık bir "sivil darbeye" dönüştürme hesapları.
Çünkü bir yandan otoriterleştiğini ileri sürdükleri AK Parti iktidarına karşı "sivil" bir iktidar oluşturacaklarını söylüyorlar, öte yandan ortak cumhurbaşkanı adaylarının 6'lı masaya bağlı "talimatla" çalışacağını...