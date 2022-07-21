6'lı masanın 'sivil darbe' planı: Ortak cumhurbaşkanı adayları talimatla çalışacak!



Ülkeyi yönetmekte anlaşıp anlaşamayacakları bir yana, bu fotoğraf bile kendi içinde derin bir çelişki barındırıyor.

Böylece geçmişte CHP ve aydınlarının, sağ siyasi aktörleri itibarsızlaştırmak için kullandıkları "sivil darbe" gerçeğini bizzat CHP yerine getirmiş olacak.

Yakışmıyor da değil.

Bu arada şunun da altını çizelim:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre, cumhurbaşkanıyla birlikte gelen valiler, rektörler ve genel müdürlerden oluşan 1000'i aşkın üst düzey kadro, kararname gereği seçim sonrası istifa etmek zorunda. Bu aslında bürokraside yapılan en büyük reformlardan biri. Artık "Emret başbakanım veya bakanım" diyen ama bildiğini okuyan, gitmemekte direnen bir bürokrasi yok ve iktidarlar kendi kadrosuyla gelip kendi kadrosuyla gidecek.

İşin en ilginç tarafı da buna en çok karşı çıkan 6'lı masanın bunu çok sevmesi ve bürokrasiye atanacakların listesini şimdiden hazırlaması. Fondaş bir medya aynen şu haberi veriyor:

"Yaklaşık 1200 kişinin yerine kimlerin geleceğine yönelik listeler hazırlandı."