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    SON DAKİKA! Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında önemli temas

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bahçeli'nin Erdoğan'ı "Tahıl Koridoru Anlaşması" nedeniyle tebrik ettiği öğrenildi.

    Bahçeli’den Erdoğan’a tebrik telefonu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede, Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden ihracı için Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya makamlarıyla ve Birleşmiş Milletler yetkilileriyle yürüttüğü süreç neticesinde imzalanan anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

    Bahçeli, bu süreçte ortaya koyduğu gayret için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

    Başkan Erdoğan da MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etti.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında önemli temas
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