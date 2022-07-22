SON DAKİKA! Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında önemli temas

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede, Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden ihracı için Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya makamlarıyla ve Birleşmiş Milletler yetkilileriyle yürüttüğü süreç neticesinde imzalanan anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bahçeli, bu süreçte ortaya koyduğu gayret için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Başkan Erdoğan da MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etti.