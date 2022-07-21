Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK bugün toplanıyor!

FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.

TAHIL KRİZİ ÇÖZÜLECEK Mİ?

Gündemdeki bir diğer konu Karadeniz'de tahıl koridoru planı olacak.

Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı tahıl krizinin çözümü için İstanbul'da gerçekleştirilen zirve de dahil yürütülen temaslar ele alınacak. Bu konuda izlenecek yol haritası konuşulacak.