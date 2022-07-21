Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK bugün toplanıyor!

Terörle mücadele operasyonları, Karadeniz'den tahıl ihracı, İsveç ve Finlandiya ile mutabakat ve diğer güvenlik konuları. Milli Güvenlik Kurulu, 2 aylık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak.
ÖNE ÇIKAN MADDE TERÖRLE MÜCADELE
Başkan Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek toplantının öne çıkan gündemi terörle mücadele.
YURT İÇİ VE SINIR ÖTESİNDEKİ TERÖR OPERASYONLARI DEĞERLENDİRİLECEK
Toplantıda Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin genişletilmesi üzerinde durulacak. Bölgedeki terör varlığına yönelik yeni sınır ötesi harekatla ilgili hazırlıklar konuşulacak.
MGK toplantısında yurt içindeki Eren Abluka operasyonları ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonlarında gelinen son durum da görüşülecek.