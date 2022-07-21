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    • 21.07.2022 09:05
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    Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK bugün toplanıyor!

    Son dakika haberi! Milli Güvenlik Kurulu, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Beştepe’de gerçekleştirilecek toplantıda bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları ele alınacak. Toplantıda Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin genişletilmesi üzerinde durulacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    MGK bugün toplanıyor!

    Terörle mücadele operasyonları, Karadeniz'den tahıl ihracı, İsveç ve Finlandiya ile mutabakat ve diğer güvenlik konuları. Milli Güvenlik Kurulu, 2 aylık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak.

    ÖNE ÇIKAN MADDE TERÖRLE MÜCADELE
    Başkan Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek toplantının öne çıkan gündemi terörle mücadele.

    YURT İÇİ VE SINIR ÖTESİNDEKİ TERÖR OPERASYONLARI DEĞERLENDİRİLECEK
    Toplantıda Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin genişletilmesi üzerinde durulacak. Bölgedeki terör varlığına yönelik yeni sınır ötesi harekatla ilgili hazırlıklar konuşulacak.

    MGK toplantısında yurt içindeki Eren Abluka operasyonları ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonlarında gelinen son durum da görüşülecek.

        FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.

        TAHIL KRİZİ ÇÖZÜLECEK Mİ?
        Gündemdeki bir diğer konu Karadeniz'de tahıl koridoru planı olacak.

        Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı tahıl krizinin çözümü için İstanbul'da gerçekleştirilen zirve de dahil yürütülen temaslar ele alınacak. Bu konuda izlenecek yol haritası konuşulacak.



        İSVEÇ VE FİNLANDİYA İLE İMZALANAN MUTABAKAT ELE ALINACAK
        Ve NATO'nun genişleme süreci. MGK toplantısında İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakat ile ilgili değerlendirmeler yapılacak. Geride kalan 1 aylık sürede iki ülkenin mutabakattaki maddelere uyup uymadığına bakılacak.

        Irak, Libya, Kafkasya, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de masada olacak.

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