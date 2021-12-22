CHP'li belediyenin açtığı kitap fuarında Selahattin Demirtaş ve PKK propagandası

Biz bu konuda yine de hassasiyeti göz önünde bulundurarak kitapları kaldırttık. Bunun yolu bu değildir, buraya gelip bir arbede çıkartmasını ve burada bizim çocuklarımızda olabilir ya da kalabalık bir ortamda olabilirdi. Ben herkesi sağduyuya davet ediyorum. Bizimde çok üzüldüğümüz bir konu oldu. Ben böyle şeylerin yaşanmasını istemezdim. Biz Kaymakam bey ile iyi niyet ve heyecanla açmıştık. Bu sevimsiz olay hepimizi üzdü. Burada hiçbir kötü niyet yoktur" ifadelerini kullandı.