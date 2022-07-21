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    • 21.07.2022 17:40
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    • 21.07.2022 18:10
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    Başkan Erdoğan'ın tercümanı Fatıma Kavakcı'yı hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tercümanı Fatıma Kavakcı'yı mensetsiz iddialar üzerinden hedef almıştı. Nefret ve tehdit diliyle Kavakcı'yı hedef gösteren Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan geçtimiz yıl da CHP'li Özgür Özel, Kavakcı'ya skandal sözlerle yüklenmiş, "Sembol isimleri kritik görevlere getirerek vampir gibi ülkenin kanını emdirerek Cumhuriyetten öc alıyorlar gibi bir hissiyata kapılıyor insan…" ifadeleriyle kin kusmuştu.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

    Daha önce memur ve bürokratları tehdit eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tercümanı Fatıma Kavakcı'yı hedef aldı.


    Fotoğrafta: Başkan Erdoğan'ın tercümanı Fatıma Kavakcı

    Kavakcı'dan 'Tercüman hanım kız' diye bahseden Kılıçdaroğlu, "Toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz. Verilen her yetki, sorumluluğu ile birlikte gelir. " ifadelerini kullandı.

    KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
    Başkan Erdoğan'ın tercümanı Fatıma Kavakcı'yı mesnetsiz iddialarla hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

    Konuya ilişkin açıklama yapan avukat Sezgin Tunç şu ifadeleri kullandı;

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden müvekkilimiz Fatıma KAVAKCI'yı ifa ettiği kamu görevi nedeniyle hedef alarak nefret ve tehdit diliyle yaptığı saldırılara karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk.



        Bir siyasi parti başkanı tarafından sırf kimliği nedeniyle müvekkilimize yapılan bu tehdidin kamuoyu nezdinde olduğu gibi hukuk düzeni nezdinde de mahkum edileceğine inanıyoruz. Gelişmeleri paylaşacağız.




        CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL DE NEFRET KUSMUŞTU!
        Fatıma Kavakcı'yı sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değil, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de hedef almıştı.



        Geçtiğimiz yıl Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ndeki Erdoğan - Biden görüşmesinde tercümanlık görevini ifa eden Kavakcı'ya CHP'li Özel adeta kin kusmuştu.

            Özel, "Sembol isimleri kritik görevlere getirerek vampir gibi ülkenin kanını emdirerek Cumhuriyetten öc alıyorlar gibi bir hissiyata kapılıyor insan…" ifadelerini kullandı.

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