Başkan Erdoğan'ın tercümanı Fatıma Kavakcı'yı hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Daha önce memur ve bürokratları tehdit eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tercümanı Fatıma Kavakcı'yı hedef aldı.
Fotoğrafta: Başkan Erdoğan'ın tercümanı Fatıma Kavakcı
Kavakcı'dan 'Tercüman hanım kız' diye bahseden Kılıçdaroğlu, "Toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz. Verilen her yetki, sorumluluğu ile birlikte gelir. " ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Başkan Erdoğan'ın tercümanı Fatıma Kavakcı'yı mesnetsiz iddialarla hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Konuya ilişkin açıklama yapan avukat Sezgin Tunç şu ifadeleri kullandı;
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden müvekkilimiz Fatıma KAVAKCI'yı ifa ettiği kamu görevi nedeniyle hedef alarak nefret ve tehdit diliyle yaptığı saldırılara karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk.