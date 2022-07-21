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    • 21.07.2022 22:32
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    Türkiye'nin operasyonu öncesi teröristler tutuştu! Rejim güçleri ile YPG'li teröristler yan yana

    Türkiye'nin olası Suriye'ye harekat yapması gündemdeyken bölgede kazan kaynıyor. Reuters haber ajansı, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve rejim askerlerinin yığınak yaptığı görüntüleri servis etti. TSK'nın karşısında çaresiz kalacağını bilen terörisler rejimden destek almaya başladı. İşte rejim askeri ve teröristlerin kol kola olduğu kareler...

    Türkiye’nin operasyonu öncesi teröristler tutuştu!

    Omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu SDG'nin Suriye'nin kuzeyine yığınak yaptığı bildirildi.

    KORKMAYA BAŞLADILAR

    Reuters haber ajansının geçtiği görüntülerde, Suriye ordusunun bölgedeki hareketliliği de yer aldı. Görüntüler Kobani ve Ayn İsa bölgesinde kaydedildi.

    Suriye ordusunun kazdığı mevziler ve ağır silahlar dikkat çekti. Haberde, SDG'nin de Suriye ordusuyla işbirliği yaptığı bildirildi.



    Esad rejiminin Ayn Arab ve Ayn İsa bölgelerinde çok sayıda top ve tank yığınağı yaptığı da gelen bilgiler arasında. Fırat Nehri üzerinde devriye gezen Rus hava birimleri de dikkat çekiyor

        ABD Dışişleri, İnsan Kaçakçılığı Kurbanlarını Koruma Yasası kapsamında Kongreye sunduğu İnsan Kaçakçılığı Raporu'nu yayınladı. Raporda 36 ülke izlemeye alınırken; Libya, Yemen ve Somali'nin "Özel Durum Listesi"nde kalmaya devam ettiği görüldü.

        PARA AKITIYORLAR TERÖRİST YETİŞTİRİYORLAR

        Dışişleri raporunda bir kez daha, YPG/PKK terör örgütünün Irak ve Suriye'de çocukları zorla alıkoyup çatışmalarda kullanmak üzere onlara silahlı eğitim verdiği belgelendi. Irak'ta DEAŞ ve İran destekli Şii milislerin yanı sıra PKK'nın Iraklı çocukları zorla silahlı kadrosuna kattığı vurgulanan raporda, Iraklı çocukların bu gruplara karşı savunmasız olduğu ifade edildi. Raporun Suriye ile ilgili bölümünde de YPG/PKK'nın, 12 yaşından küçük çocukları silahlı kadrosuna alıp eğitmeye devam ettiği bildirildi.

        Raporda, "Çok sayıda kaynak, Irak Kürt bölgesi ve Sincar'da faaliyet gösteren PKK ve YPG'nin çocukları silahlı kadrosuna alıp kullanmaya devam ettiğini bildiriyor. Bazı kaynaklar, 2021'de PKK'nın Irak'ın Kerkük kentinden gelen çocuklar da dahil olmak üzere onlarca çocuğu çatışmalara hazırlamak için kadrosuna aldığını bildirdi" tespitlerine yer verildi. Raporda ayrıca 2021'de PKK'nın Sincar'daki uzantıları olan YPS gibi örgütlerin bölgede reşit olmayan çocukları ve gençleri zorla silahlı kadroya alıp silahlı faaliyetlerde kullandığı bilgisi yer aldı.

        EĞİTİM ÜSSÜ: KANDİL

        2018'den bu yana hemen her yıl ABD yönetiminin insan kaçaklığı raporlarında bu grupların çocukları zorla silahlı kadrosuna kattıkları ve suistimal ettiklerinin yer aldığına dikkat çekilirken "2018 yılında sivil toplum örgütleri, PKK'nın Sincar, Mahmur ve diğer bölgelerden çocukları toplayıp eğittiğini ve ardından onları Sincar, Türkiye ve Irak ile İran arasındaki Kandil Dağları'ndaki üslere gönderdiğini bildirdi" ifadelerine yer verildi.

            OPERASYON ÖNCESİ GÖRÜŞTÜLER

            CENTCOM Komutanı General Kurilla ve YPG Komutanı Mazlum Abdi yaptığı görüşmelerde Suriye'deki askeri operasyonları ve ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon ile YPG arasında gelişen iş birliğini masaya yatırdı.

            İkili ayrıca Hol kampındaki gidişatı ele alırken kampa yönelik uluslararası ve yerel çabaların artırılması ihtiyacına değindi.

            Öte yandan YPG Komutanı Abdi, Türkiye operasyonunun bölge istikrarını tehdit edeceğini ileri sürerken operasyonun IŞİD ile mücadele çabalarını baltalayacağını iddia etti.
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            Haberler Güncel Türkiye'nin operasyonu öncesi teröristler tutuştu! Rejim güçleri ile YPG'li teröristler yan yana
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