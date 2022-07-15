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    • Güncel
    • 15.07.2022 21:47
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    • 15.07.2022 21:58
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tercümanını tehdit etti

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tercümanını hedef aldı. NATO görüşmelerinde alınan kararları tercümana bağlayan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar." ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın tercümanını tehdit etti

    ABD Temsilciler Meclisi, geride kalan gün aldığı kararla, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin çeşitli kısıtlamaların yer aldığı yasa tasarısını onayladı.

    ABD Başkanı Joe Biden tarafından veto edileceği konuşulan tasarıya ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, skandal ifadeler kullandı.

    KILIÇDAROĞLU'NUN SON HEDEFİ BAŞKAN ERDOĞAN'IN TERCÜMANI

    NATO Liderler Zirvesi sırasında Başkan Erdoğan'ın tercümanlığını yapan Fatima Gülham Abushanab'ı açıkça tehdit eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar." ifadelerini kullandı.

    "HESABA ÇEKECEĞİZ" İMASI

    Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda tercümanı 'hesaba çekeceklerini' de ima ederek, "Çevirmen hanım kızımızdan, yüzbinlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz." dedi.

        BATI'DAN TALİMAT ALAN KILIÇDAROĞLU'NUN AKIL TUTULMASI

        Yayımladıkları bildirilerde dahi büyükelçilerden talimat aldığı ortaya çıkan Kılıçdaroğlu, paylaşımlarında, Başkan Erdoğan'ın Batı tarafından desteklediğini de öne sürdü.

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        Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tercümanını tehdit etti
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