CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tercümanını tehdit etti

KILIÇDAROĞLU'NUN SON HEDEFİ BAŞKAN ERDOĞAN'IN TERCÜMANI

NATO Liderler Zirvesi sırasında Başkan Erdoğan'ın tercümanlığını yapan Fatima Gülham Abushanab'ı açıkça tehdit eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar." ifadelerini kullandı.