NATO Liderler Zirvesi 14 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ile ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi kapsamında, NATO Karargahı'nda bir araya geldi.
Görüşmede Başkan Erdoğan'ın tercümanı ise dikkat çeken bir isim oldu.
KAVAKCI'NIN KIZI FATMA, BAŞKAN ERDOĞAN'IN YANINDA
28 Şubat'ın sembol isimlerinden ve Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı'nın kızı Fatma Gülham Abusahanab tercüman olarak görev aldı.
CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL NEFRET KUSTU
28 Şubat döneminde başörtüsü taktığı için Meclis'te sloganlarla hedef alınan Kavakcı'nın kızının dünyanın takip ettiği görüşmede Başkan Erdoğan'ın yanında yer alması CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i rahatsız etti.