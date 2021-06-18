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    • 18.06.2021 20:07
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    CHP’li ’in başörtüsü nefreti! Merve Kavakcı’nın kızı Fatma Gülham Abusahanab’a ‘vampir’ diyerek kin kustu

    ’de gerçekleştirilen ’nde Başkan Erdoğan’ın ABD Başkanı ile görüşmesi esnasında 28 Şubat’ın sembol isimlerinden Merve Kavakcı'nın kızı Fatma Gülham Abusahanab tercüman olarak görev aldı. Kavakcı’nın kızının tercüman olarak görev yapması CHP’li ’i rahatsız etti. Başörtüsü nefretini gözler önüne seren Özel, 'de Kavakcı’yı ‘rejim düşmanı’ ilan ederek “Sembol isimleri kritik görevlere getirerek vampir gibi ülkenin kanını emdirerek Cumhuriyetten öc alıyorlar gibi bir hissiyata kapılıyor insan…” ifadeleriyle adeta kin kustu.

    takvim.com.tr
    CHP'li Özel'in başörtüsü nefreti!

    NATO Liderler Zirvesi 14 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirildi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ile ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi kapsamında, NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

    Görüşmede Başkan Erdoğan'ın tercümanı ise dikkat çeken bir isim oldu.

    KAVAKCI'NIN KIZI FATMA, BAŞKAN ERDOĞAN'IN YANINDA
    28 Şubat'ın sembol isimlerinden ve Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı'nın kızı Fatma Gülham Abusahanab tercüman olarak görev aldı.

    CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL NEFRET KUSTU
    28 Şubat döneminde başörtüsü taktığı için Meclis'te sloganlarla hedef alınan Kavakcı'nın kızının dünyanın takip ettiği görüşmede Başkan Erdoğan'ın yanında yer alması CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i rahatsız etti.

        "VAMPİR GİBİ…"
        Başörtüsü nefretini gözler önüne seren Özel, Kavakcı'yı 'rejim düşmanı' ilan ederek "Sembol isimleri kritik görevlere getirerek vampir gibi ülkenin kanını emdirerek Cumhuriyetten öc alıyorlar gibi bir hissiyata kapılıyor insan…" ifadeleriyle adeta kin kustu.

        Özel şu skandal ifadeleri kullandı:
        "Cumhuriyetin değerlerine taban tabana zıt. Bazı sembol isimleri vampir gibi hepimizin vergilerinden cumhuriyetin kasasına çökmüşler, vampir gibi kan emiyorlar. Buda bir tür sistem ile hesaplaşma belli isimleri taltif etme falan, işte bak geçmişte şu işte Ayasofya imamının ailesi, geçmişte işte başörtüsü meselesinin sembol isimlerinden bir tanesi bunları son derece kritik görevlere getirip bide vampir gibi ülkenin kanını emdirerek cumhuriyetten öç alıyorlar gibi bir hissiyata da kapılıyor insan."

        ÖZEL'E TEPKİ YAĞDI
        Özel'in skandal ifadelerine tepki yağdı. Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, "Gencecik bir kıza "vampir" yakıştırması yapan kafa.. Üstelik CVsi CHP vekillerinin hepsinden daha üstün ama dertleri liyakât değil. Dertleri bize had bildirememek, susturamamak, görünmez kılamamak.. CHP çok "değişmiş" gerçekten!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

        İşte o tepkilerden bazıları;

        28 ŞUBAT SÜRECİNDE YAŞANANLAR
        Fazilet Partisi'nden 18 Nisan 1999 seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçilen Merve Kavakçı, 2 Mayıs 1999'da başörtülü bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (T.B.M.M) yemin törenine gelince dönemin Başbakanı Bülent Ecevit tarafından Kavakçı'ya hitaben "Bu hanıma haddini bildiriniz" ifadelerini kullanmıştı.

            DSP Milletvekilleri ise "Dışarı" diye slogan atmaya başlamıştı ve Kavakçı meclisten dışarı çıkarılmıştı. Kavakçı, Bakanlar Kurulu kararıyla ABD vatandaşı olduğunu bildirmediği bahane edilerek vatandaşlıktan bile çıkartılmıştı. 28 Şubat post modern darbesinde Merve Kavakçı çocuklarını ilkokula götürürken medya mensupları etrafını sarmış, okul bahçesinde ilkokuldaki diğer çocuklara sloganlar attırılarak Kavakçı'nın çocukları rencide edilmişti. Fatma Gülham Abusahanab o çocuklardan biriydi.

            FATMA GÜLHAM'IN EĞİTİMİ
            Fatma Gülham Abusahanab, ABD'de başarılı bir eğitim süreci geçirdi. George Mason Üniversitesi'nde lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Fatma Gülham Abusahanab, Georgetown Üniversitesi'nde Liberal Studies programında Müslüman-Hristiyan İlişkileri bölümünde yüksek lisansını bitirdi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Doktorasını yaptı ve Hacettepe Üniversitesi Özel Mütercim Tercümanlık Eğitimi aldı. ABD'de çeşitli yerlerde araştırma asistanlığı görevini sürdürdü. Bir süredir Cumhurbaşkanlığı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası ilişkiler uzmanı ve tercümanı olarak görev alıyor.

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            Haberler Güncel CHP’li Özgür Özel’in başörtüsü nefreti! Merve Kavakcı’nın kızı Fatma Gülham Abusahanab’a ‘vampir’ diyerek kin kustu