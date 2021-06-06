Fahrettin Altun'un 31 Mart 2021 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP-C'li teröristlerce görevi başındayken şehit edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Terörden ve teröristten yana tavır almaktan çekinmeyen sözde gazeteciler bu saldırıyı yapanları kutsadılar." ifadelerini kullanmıştı.
O dönem Cumhuriyet gazetesinde savcı Kiraz'ı şehit eden teröristlerin "Bu eylem mecbur bırakıldığımız bir yöntem" sözlerini manşete taşıyarak, hain saldırıyı ve teröristleri aklamaya çalışan Ahmet Şık, Fahrettin Altun'un bu paylaşımından rahatsız oldu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.
AHMET ŞIK "TERÖRÜ KUTSAYANLAR, TERÖRİSTLERİ AKLAYANLAR" İFADESİNDEN KENDİSİ OLDUĞUNU ANLADI
Fahrettin Altun'un paylaşımında hiçbir isim geçirmemesine rağmen Ahmet Şık'ın bu açıklamayı üzerine alınıp şikayetçi olması dikkati çekti.