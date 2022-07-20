Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran’da Putin ve Reisi ile üçlü zirveye katıldı: Dünyaya mesaj yolladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önce Reisi ile bir araya geldi. Erdoğan, ticaret hacminin 30 milyar dolar olarak hedeflendiğini söyledi. Teröre karşı işbirliği yapacaklarını belirtti.

Daha sonra Putin ve Reisi ile zirveye katılan Erdoğan, "Suriye'ye yapılacak en büyük iyilik, bölücü terör örgütünün topraklardan atılmasıdır" dedi.

TERÖRE KARŞI İŞBİRLIĞİ

Başkan Erdoğan, İran'da Putin ve Reisi ile 3'lü zirve gerçekleştirdi. Erdoğan, Suriye'deki terör varlığı ve Türkiye'nin güvenlik endişelerine ilişkin "Sözler yaralara derman olmuyor. PKK-YPG unsurlarının sınırımızdan en az 30 km öteye çekilmesi gerek. Zamanında yapılan mutabakatların gereğidir. Ancak bunlar hala gerçekleşmemiştir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bölgemizin geleceğinde bölücü teröre ve uzantılarına yer olmadığının kesin olarak anlaşılması gerekiyor. Tel Rıfat ve Münbiç terör yatağı haline dönüşmüştür. Terör örgütünün sığındığı bu limanları temizlemenin vakti çoktan gelmiştir" dedi. Başkan şöyle devam etti: İdlib'de biraz da olsa sükunet varsa bu Astana sürecinin sonucudur. Terörden temizlediğimiz bölgelere Türkiye'den 500 binden fazla Suriyeli döndü. Bu krizi biz çıkarmadık, külfetinin de bize yüklenmesi doğru değildir. Suriye'nin kuzey batısındaki durum özellikle dikkat çekiyor. 4 milyon Suriyeli uluslararası yardımlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor.

HEDEFİMİZ ONURLU DÖNÜŞ

Erdoğan, "Suriye halkına yapılacak en büyük iyilik, bölücü terör örgütünün işgal ettiği topraklardan sökülüp atılmasıdır" ifadelerini kullandı. Zirve sonrası liderlerle ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşleri konusunu da görüştük. Hedeflerimiz, Suriyeli kardeşlerimizin, güvenli, onurlu şekilde ülkelerine dönmeleridir" dedi.