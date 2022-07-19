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    • Güncel
    • 20.07.2022 01:46
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    • 20.07.2022 01:46
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan İran'daki temaslarının ardından yurda hareket etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Astana görüşmeleri kapsamında Tahran'da bir araya geldi. Liderlerle temaslarını tamamlayan Erdoğan, İstanbul'a hareket etti.

    Başkan Erdoğan, İran’dan ayrıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile İstanbul'a hareket etti.

    Erdoğan'ı, Mehrabad Uluslararası Havalimanı'nda, İran Petrol Bakanı Cevad Uci, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ve diğer ilgililer uğurladı.

    ERDOĞAN VE BERABERİNDEKİ HEYET
    Başkan Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a gitti.

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