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    • Güncel
    • 20.07.2022 06:20
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    • 20.07.2022 06:25
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden birçok ile kritik uyarı: Yüksek sıcaklıklar geliyor | 20-24 Temmuz

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlere göre Sinop, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu raporunda ise yurdun Karadeniz kıyılarında yağışlı bir havanın hakim olacağı bildirilirken, özellikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri için ise aşırı sıcaklık uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu raporu...

    Birçok ile kritik uyarı: Yüksek sıcaklıklar geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



        MARMARA
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        BURSA °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE °C, 33°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        EGE
        Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        DENİZLİ °C, 37°C
        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        KÜTAHYA °C, 26°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        MUĞLA °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 37°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 37°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

            İÇ ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 28°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 28°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KONYA °C, 28°C
            Az bulutlu

            YOZGAT °C, 24°C
            Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 23°C
            Parçalı bulutlu

            DÜZCE °C, 27°C
            Parçalı bulutlu

            KASTAMONU °C, 26°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            SİNOP °C, 27°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 26°C
            Parçalı bulutlu

            ÇORUM °C, 24°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 27°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 25°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 30°C
            Parçalı bulutlu

            KARS °C, 31°C
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 36°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN °C, 31°C
            Az bulutlu ve açık

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 41°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 38°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 40°C
                Az bulutlu ve açık

                ŞANLIURFA °C, 41°C
                Az bulutlu ve açık

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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden birçok ile kritik uyarı: Yüksek sıcaklıklar geliyor | 20-24 Temmuz
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