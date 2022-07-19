Başkan Erdoğan’a İran’da ’Çağrı’ sürprizi: Resmi törende film müziği çalındı!

ÇAĞRI FİLMİ

Çağrı, Suriye asıllı Amerikalı yönetmen Mustafa Akkad'ın yönettiği, İslam dininin doğuşunu konu alan 1976 yapımı filmdir. Film İslam dininin, peygamberi olan Muhammed'in önderliğinde doğup yayılmasını anlatmaktadır. Filmin tamamına yakını Libya'da, bazı sahneleri ise Fas'ta çekilmiştir.