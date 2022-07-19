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Başkan Erdoğan'a İran'da 'Çağrı' sürprizi: Resmi törende film müziği çalındı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu İran'da, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ile Reisi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı. Başkan Erdoğan'ın alana geldiği anlarda çalınan Çağrı film müziği ise dikkatlerden kaçmadı.

19.07.2022 12:02 - Son Güncelleme: 19.07.2022 12:02
Başkan Erdoğan’a İran’da ’Çağrı’ sürprizi: Resmi törende film müziği çalındı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu İran'da, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan'ı, Sadabad Sarayı'ndaki tören alanına gelişinde Reisi karşıladı.

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Başkan Erdoğan’a İran’da ’Çağrı’ sürprizi: Resmi törende film müziği çalındı!

Başkan Erdoğan ile Reisi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı.

Başkan Erdoğan’a İran’da ’Çağrı’ sürprizi: Resmi törende film müziği çalındı!

FİLM MÜZİĞİ ÇALINDI


Başkan Erdoğan'ın alana geldiği anlarda çalınan Çağrı film müziği ise dikkatlerden kaçmadı.

Başkan Erdoğan’a İran’da ’Çağrı’ sürprizi: Resmi törende film müziği çalındı!

ÇAĞRI FİLMİ
Çağrı, Suriye asıllı Amerikalı yönetmen Mustafa Akkad'ın yönettiği, İslam dininin doğuşunu konu alan 1976 yapımı filmdir. Film İslam dininin, peygamberi olan Muhammed'in önderliğinde doğup yayılmasını anlatmaktadır. Filmin tamamına yakını Libya'da, bazı sahneleri ise Fas'ta çekilmiştir.

Başkan Erdoğan’a İran’da ’Çağrı’ sürprizi: Resmi törende film müziği çalındı!

Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Reisi, daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

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