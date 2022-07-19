Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON!

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel GSM hat irtibatı olan, haklarında örgüt üyeliği ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/periyodik arama, ByLock yazışmaları gibi çeşitli deliller elde edilen 13'ü görevde, biri emekli, 8'i ihraç olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.

'SINAV' HIRSIZLARI SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, '2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı' soruşturması kapsamında, FETÖ mensuplarınca sızdırılmış sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen '2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı' soruşturması kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

8 İLDE OPERASYON BAŞLATILDI

Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 12 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde, bugünden itibaren eş zamanlı operasyon yapılmasına ve gözaltına alınmalarına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.