Celalcik tehdit etti

Ece Erken'in 7 aylık eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ardından miras kavgası sürüyor. Ece Erken, reddi miras yapmıştı. Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

MALLARA ÇÖKTÜN

Erken paylaşımında ise "Sabaha kadar bana tehdit mesajı atan Celal'cik! Sedef'i Acarkent'in güvenliğine göndermişsin. Evimin önünün kamera görüntülerini almışsın. Sen KARDEŞİSİN mallarına çökmüşsün, katillerin peşine 1 saniye düşmemişsin, benim kapı önümün güvenlik kameralarını ne hakla aldırırsın ki! Aldır!" diye yazdı.



500 BIN VEREYIM SUSUN VE DUA EDIN

ERKEN "Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Miras ne kötü ne acı bir şeymiş. Siz de şahitsiniz tek kuruş almadım. Şafak'ın bir minibüsü kalmış o da bende değil. Kapı önümün görüntüsünü aldırıyor abisi ve karısı. 'Ece'de mi?' diye. Ya 500 bin vereyim susun da Şafak'a bir dua edin. 40'ını bile yapmadınız. Rabbim kim ne hak ettiyse yaşatsın.'



İŞTE ERKEN'IN IFŞA ETTIĞI MESAJ





