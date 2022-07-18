Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 'asbest' açıklaması: Tehlikeli bir durum olursa gemi geri gönderilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya'dan İzmir Aliağa'daki gemi söküm tesislerine gelecek olan Brezilya donanmasına ait NAe Sao Paulo adlı gemi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kurum, ülkemiz karasularına geldiğinde geminin, uluslararası yetkinliğe sahip uzmanlar tarafından denetimlerden geçirileceğini ve bir kez daha ölçümler yapılacağını vurguladı.
Bakan Kurum, ölçüm sonuçlarına göre, Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanlığı tarafından geminin sökülmesinde sakınca bulunmadığı bildirilirse; geminin diğer kontrollerinin yapılacağını ve tehlikeli herhangi bir olumsuzluk söz konusu olursa geminin, hiçbir tereddüte yol açmadan aynı şekilde geri gönderileceğini belirtti.
Bakan, ayrıca gemide iddia edildiği gibi 900 ton değil, 9,6 ton asbest yükünün bulunduğunu, gemi sökümünden çıkan asbest içeren atıkların özel ambalajlar sayesinde havayla temasının kesildiğini söyledi. Bakan Kurum, bu şekilde ambalajlanan asbest içeren atıkların geçici depolandığını, lisanslı araçlarla taşındığını ve çevre lisanslı düzenli depolama tesislerinde gerekli önlemleri almak şartıyla bertaraf edildiğini açıkladı.
İşte konuya ilişkin yapılan o açıklama;
"Brezilya'dan İzmir Aliağa'daki gemi söküm tesislerine gelecek olan Brezilya donanmasına ait NAe Sao Paulo adlı gemi uzun bir süredir izin beklemekteydi.
Avrupa Birliği (AB) Gemi Geri Dönüşüm Tüzüğü kapsamında uygun bulunarak AB Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri Listesinde bulunan geminin denetim işlemleri uluslararası kuruluşlar tarafından uluslararası hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. NAe Sao Paulo gemisi için de Basel Sözleşmesi gereğince aynı prosedür işletilmiş; gemide her türlü denetim uluslararası yetkinliğe sahip uzmanlar tarafından yapılmıştır.