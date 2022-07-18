Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 'asbest' açıklaması: Tehlikeli bir durum olursa gemi geri gönderilecek





Ölçümler neticesinde gemide riskli bir durum olmadığı ve ilgili tüm yükümlülüklerin yerine getirildiği belgeleriyle (Notifikasyon Formu, geminin survey raporu, tehlikeli madde envanteri, radyasyon analiz belgesi, gemi söküm planı, gas-free işleminin yapıldığına dair belge, radyolojik açıdan sakınca olmadığına dair resmi yazısı vb) iletilmiş, ardından izin alma işlemi tamamlanmıştır.

Ülkemiz karasularına geldiğinde de gemi; uluslararası yetkinliğe sahip uzmanların denetimlerden geçirilecek, bir kez daha ölçümler gerçekleştirilecektir. Bu ölçüm sonuçlarına göre, Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanlığı tarafından geminin sökülmesinde sakınca bulunmadığı bildirilirse; geminin diğer kontrolleri yapılacak ve tehlikeli herhangi bir olumsuzluk söz konusu olursa gemi, hiçbir tereddüte yol açmadan aynı şekilde geri gönderilecektir. Gemi söküme uygun bulunursa da AB lisanslı firma tarafından her türlü teknik ve kurallara titizlikle uyularak söküm işlemi gerçekleştirilecektir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek uzman ekiplerce süreç titizlikle takip edilecektir.