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    • 02.06.2022 17:47
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    CHP'li Tunç Soyer yönetimi asli görevini yerine getirmiyor! AK Parti'den İzmir'deki kötü koku sorununa ilişkin soru önergesi

    CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetten uzak algıya dayalı belediyecilik anlayışının ceremesini İzmirliler çekiyor. Kent genelindeki kötü koku sorununa ilişkin bir türlü aksiyon almayan Soyer yönetimi vatandaşları oyalamaya devam ediyor. Duruma karşı kayıtsız kalmayan AK Parti, kötü koku sorununa ilişkin yazılı soru önergesi verdi.

    İzmir’deki kötü koku için soru önergesi! AK Parti...

    AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir'deki kötü koku sorununa ilişkin yazılı soru önergesi verdi.

    Nasır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Ege'nin incisi" İzmir'in dünya kenti olması için gerekli kaynak, iklim, ulaşım, coğrafi konum ve insan kaynağına sahip olmasına rağmen hak ettiği noktada bulunmadığını ve utanç verici şekilde "pis" koktuğunu söyledi.



    HAYAT STANDARDINI KÖTÜLEŞTİRİYOR
    Bu kokunun altyapı yetersizliği ve buna bağlı olarak körfezdeki kirlilikten kaynaklandığını belirten Nasır, İzmir'e yıllardır değer kaybettiren bu kokunun, İzmir'de yaşayanların hayat standardını kötüleştirdiğini ve sağlığını tehdit ettiğini dile getirdi.



    Nasır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "Büyükşehirler içinde en pahalı suyu vatandaşına kullandıran belediye, İzmir'de topladığı paralarla asli göreviyle ilgili yatırımları yapmamaktadır. İzmir'deki belediyecilik anlayışı, 'Yapıyoruz, eksiklikleri tamamlıyoruz, yağmur suyunu ayrıştırma çalışmalarımıza devam ediyoruz, körfezde yüzeceğiz.' söylemleriyle vatandaşı oyalamaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, algıyla İzmir'de iş yapıyormuş gibi gözükerek günü kurtarmaya yönelik önceliği olmayan 5 milyon liralık konser, dans festivali, dergi aboneliği gibi onlarca farklı faaliyet yapıyor ve bu işler için yüksek bedeller ödüyor."

        MAĞRUR İZMİR'İ MAĞDUR İZMİR YAPTILAR
        AK Parti'li Nasır, 25 yıllık belediyecilik anlayışının, "mağrur İzmir'i mağdur İzmir" yaptığını ifade ederek, yazılı soru önergesinde İzmir'deki kötü koku sorununa ilişkin 4 soru yönelttiğini anlattı.
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        Haberler Güncel CHP'li Tunç Soyer yönetimi asli görevini yerine getirmiyor! AK Parti'den İzmir'deki kötü koku sorununa ilişkin soru önergesi
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