CHP'li Tunç Soyer yönetimi asli görevini yerine getirmiyor! AK Parti'den İzmir'deki kötü koku sorununa ilişkin soru önergesi





Nasır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Büyükşehirler içinde en pahalı suyu vatandaşına kullandıran belediye, İzmir'de topladığı paralarla asli göreviyle ilgili yatırımları yapmamaktadır. İzmir'deki belediyecilik anlayışı, 'Yapıyoruz, eksiklikleri tamamlıyoruz, yağmur suyunu ayrıştırma çalışmalarımıza devam ediyoruz, körfezde yüzeceğiz.' söylemleriyle vatandaşı oyalamaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, algıyla İzmir'de iş yapıyormuş gibi gözükerek günü kurtarmaya yönelik önceliği olmayan 5 milyon liralık konser, dans festivali, dergi aboneliği gibi onlarca farklı faaliyet yapıyor ve bu işler için yüksek bedeller ödüyor."