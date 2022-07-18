TBMM'de Salihe Aydeniz mesaisi: Rapor Karma Komisyon'a sunuldu

TBMM Hazırlık Komisyonu , Aydeniz hakkında, 'terör örgütü propagandası yapma' 'kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme', 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ile 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma' iddiasıyla düzenlenen 5 yasama dokunulmazlığı dosyası ile ekleri üzerindeki çalışmalarını tamamladı.

Hazırlık Komisyonu, Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde hazırladığı raporunu Karma Komisyona sundu. Raporun sunulmasıyla Karma Komisyonda 1 aylık süreç başladı.

DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI EN FAZLA TALEP EDİLEN MİLLETVEKİLİ

Komisyon başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Özkaya, Hazırlık Komisyonunda muhalefet şerhi için verilen sürenin dolduğunu, HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un muhalefet şerhini sunduğunu söyledi.

Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporu Karma Komisyona verdiklerini bildiren Özkaya, "Karma Komisyon, tahmin ediyorum, Genel Kuruldan yetki de aldığı için çalışmalarını sürdürecek. Savunma isteyecek, akabinde de büyük ihtimalle 26 Temmuz'da toplanarak çalışmalarına devam edecek. Karma Komisyonun ne karar vereceğini hep beraber göreceğiz." diye konuştu.