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    • 17.07.2022 22:29
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    • 17.07.2022 22:47
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    CHP'li Engin Özkoç'un 'ilk biz geldik' yalanını patlatan görüntüler! 15 Temmuz'da TBMM'ye ilk gelen vekil AK Partili Uslu: İşte o anlar...

    FETÖ'nün kurduğu 17-25 Aralık kumpasına giden süreçte sık sık FETÖ organizasyonlarına katılan Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç 15 Temmuz'un 6. yılında akıllara zarar bir paylaşım yapmıştı. Başkan Erdoğan'ı hedef alan ve gerçekleri çarpıtan Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da darbeyi kahve içerek televizyondan takip etmesine rağmen, "Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM’ye gitmek için yola çıkmıştı." şeklinde skandal bir ifade kullanmıştı. Engin'in yalanını ise kamera görüntüleri çökertti. Kamera kayıtlarına göre 15 Temmuz gecesi Meclis’e ilk giren isim, dönemin güvenlikten sorumlu İdare Amiri Salim Uslu. İşte o anlar...

    CHP’li Engin Özkoç’un ’ilk biz geldik’ yalanını patlatan görüntüler!

    Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç 15 Temmuz'un 6. yılında akıllara zarar bir paylaşım yapmıştı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkıştı.

    Hazırladıkları darbe planında milletin istikbal için, özgürlük için ödeyeceği bedeli hesap edemeyen alçaklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve liderliği ile sokaklara dökülen millet karşısında mağlup oldu.

    KILIÇDAROĞLU KAHVE İÇTİ

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 251 vatan evladının şehit olduğu o gece İstanbul Havalimanında tankların arasından elini kolunu sallayıp geçerek Bakırköy Belediye Başkanının evinde kahve içerek televizyon karşısından takip etti.

    ENGİN ÖZKOÇ'TAN SKANDAL PAYLAŞIM
    FETÖ'nün kurduğu 17-25 Aralık kumpasına giden süreçte sık sık FETÖ organizasyonlarına katılan Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç 15 Temmuz'un 6. yılında akıllara zarar bir paylaşım yaptı.

    Özkoç milletin aklıyla dalga geçer gibi, "Recep Tayyip Erdoğan, 15Temmuz'da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir!" dedi.

    İLK GELENLER AK PARTİLİLER

    İki yıldan daha fazla zaman önce verilen önergeyi yeniymiş gibi tekrar gündeme getirerek kamera kayıtlarına göre saat 23.18 sıralarında Meclis'e ilk gelen milletvekillerinin CHP'li Uğur Bayraktutan, Bülent Tezcan ve Tufan Köse olduğuna yer verilen haberler üzerine, dönemin güvenlikten sorumlu Meclis İdare Amiri Salim Uslu, kendisinin Meclis'e giriş görüntüsünü paylaşarak cevap verdi.

    KUYRUKLU YALAN

    Uslu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda aracıyla Meclis'e girdiği görüntüleri paylaşarak şöyle dedi:

    Chp li vekiller 15 temmuzda meclise ilk gelen vekilermiş…Halbuki 22.33 de basın müşavirimle ilk gelen benim ve akşam gelir gelmez görevli memurdan "tatbikat var diyorlar ancak karşıdan (genel kurmayın ordan) silah sesleri geliyor Amirim" bilgisini aldım ve hemen cep telefonuna sarılıp Meclis Başkanımızı aradım.hem Meclisin üç dönem güvenlikten sorumlu idare amiri olarak hem Mv olarak hemde duyarlı bir yurttaş olarak görevim Meclisi savunmaktı.o darbe gecesi Sn KK,kahvesini yudumlarken bizler mecliste sabahladık.kuyruklu yalan!

    BAŞKAN ERDOĞAN HAVALİMANINDA VATANDAŞLARLA BULUŞURKEN KILIÇDAROĞLU TANKLARIN ARASINDAN SIVIŞTI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'na indi.

    Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, İstanbul ve Ankara'daki darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu peşinen söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise o geceyi kahve içerek televizyon karşısından takip etti.

        "DARBE OLURSA TANKIN ÖNÜNE ÇIKARIM" DEMİŞTİ AMA...
        15 Temmuz'dan önce "Darbe olursa, tankın önüne ilk ben çıkarım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da İstanbul'a indikten sonra, birkaç metredeki tankların arasından geçerek havalimanını terk etti.

        TELEVİZYON KARŞISINA GEÇİP KAHVE YUDUMLADI
        Direnişe gölge düşürmek ve FETÖ'yü aklamak için kontrollü darbe yalanını uyduran Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe saatlerinde istanbul havalimanında birkaç metredeki cuntacı askerlerle karşılaşmamak için VIP'te bekledi sonra da çıkış yaparak CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve içerek gelişmeleri takip etti.

        "YÜRÜYEREK GEÇTİM GİTTİM"
        Geçtiğimiz yıl o gece yaşananlara ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Ben (zırhlı aracın yanından yürüyerek) geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?" ifadelerini kullandı.

        ÖZKOÇ'UN FETÖ İLE TEMASLARI
        15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nü aklamak için 'kontrollü darbe' söylentilerini ortaya atan CHP'li isimlerin FETÖ ile olan temaslarını kanıtlayan belge ve görüntüler sık sık haberlerimizde yer aldı.

        ÖZKOÇ'UN FETÖ GECESİNDE GÖRÜNTÜLERİ VAR
        "FETÖ'nün siyasi ayağı nerede?"         diye ortalarda dolaşan CHP'nin 17-25 Aralık operasyonlarına giden süreçte de FETÖ ile yurt dışında dirsek temasında olduğu biliniyor. FETÖ'cülerle sürekli yanyana görünen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un FETÖ organizasyonlarından görüntüleri ortaya çıkmıştı.

        CHP'Lİ KÜÇÜK SAHNEYE ÇIKTI ÖZKOÇ ÇEKİME BAŞLADI
        CHP'li Engin Özkoç ve Sedef Küçük'ün Washington'da FETÖ kuruluşu olan Türk Amerikan Birliği toplantısına katıldığı görüldü.

            Görüntülerde FETÖ'nün ABD İmamı Faruk Taban'ın sahneden inerken CHP'li Sedef Küçük sahneye çıkıyor ve Engin Özkoç ile birlikte geldiklerini söylüyor.

            Engin Özkoç ise o sıra sahnede telefon kamerası ile çekime başladığı görülüyor.

            'FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI ARAŞTIRILSIN' ÖNERGESİ İLE HEDEF ŞAŞIRTMAYA ÇALIŞTI
            CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Önergesi vermişti. Ancak ABD'de çekilen görüntüler FETÖ-CHP gerçeğini ortaya çıkarmıştı.

            CHP'li Özkoç ve FETÖ imamı Mahmut Yeter yan yana görüntülenmişti. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un "korkma" diye seslenerek yanına çağırdığı kişi firari FETÖ imamı Mahmut Yeter.

            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak 2012 tarihinde FETÖ'nün ABD imamı ve Türk Amerikan Birliği (TAA) Başkanı Faruk Taban ve yöneticilerini genel merkezde kabul etmişti.

            Söz konusu ziyaret, aynı gün CHP Genel Merkezi'nin resmi internet sitesinde yer aldı ve "Türk Amerikan Birliği Başkan ve Yöneticileri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti" başlığıyla verildi. Ziyarete ilişkin haber, CHP'nin arşivlerinde yer alıyordu.

            FETÖ İMAMLARI İLE YAN YANA

            EnginÖzkoç, 17-25 Aralık'tan önce 2013 yılının başında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'yken FETÖ'nün ekonomik ayaklarından biri olan TUSKON ile ABD'ye gitmişti. Özkoç, CHP'li Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Faik Tunay ve Ali Demirçalı ile Türk Amerikan Konvansiyon'unun enerji, ticaret ve kalkınma konulu toplantısına katılmıştı.

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            Haberler Güncel CHP'li Engin Özkoç'un 'ilk biz geldik' yalanını patlatan görüntüler! 15 Temmuz'da TBMM'ye ilk gelen vekil AK Partili Uslu: İşte o anlar...
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