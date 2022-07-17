CHP'li Engin Özkoç'un 'ilk biz geldik' yalanını patlatan görüntüler! 15 Temmuz'da TBMM'ye ilk gelen vekil AK Partili Uslu: İşte o anlar...

Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç 15 Temmuz'un 6. yılında akıllara zarar bir paylaşım yapmıştı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkıştı.
Hazırladıkları darbe planında milletin istikbal için, özgürlük için ödeyeceği bedeli hesap edemeyen alçaklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve liderliği ile sokaklara dökülen millet karşısında mağlup oldu.
KILIÇDAROĞLU KAHVE İÇTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 251 vatan evladının şehit olduğu o gece İstanbul Havalimanında tankların arasından elini kolunu sallayıp geçerek Bakırköy Belediye Başkanının evinde kahve içerek televizyon karşısından takip etti.
ENGİN ÖZKOÇ'TAN SKANDAL PAYLAŞIM
FETÖ'nün kurduğu 17-25 Aralık kumpasına giden süreçte sık sık FETÖ organizasyonlarına katılan Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç 15 Temmuz'un 6. yılında akıllara zarar bir paylaşım yaptı.
Özkoç milletin aklıyla dalga geçer gibi, "Recep Tayyip Erdoğan, 15Temmuz'da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir!" dedi.
İLK GELENLER AK PARTİLİLER
İki yıldan daha fazla zaman önce verilen önergeyi yeniymiş gibi tekrar gündeme getirerek kamera kayıtlarına göre saat 23.18 sıralarında Meclis'e ilk gelen milletvekillerinin CHP'li Uğur Bayraktutan, Bülent Tezcan ve Tufan Köse olduğuna yer verilen haberler üzerine, dönemin güvenlikten sorumlu Meclis İdare Amiri Salim Uslu, kendisinin Meclis'e giriş görüntüsünü paylaşarak cevap verdi.
KUYRUKLU YALAN
Uslu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda aracıyla Meclis'e girdiği görüntüleri paylaşarak şöyle dedi:
Chp li vekiller 15 temmuzda meclise ilk gelen vekilermiş…Halbuki 22.33 de basın müşavirimle ilk gelen benim ve akşam gelir gelmez görevli memurdan "tatbikat var diyorlar ancak karşıdan (genel kurmayın ordan) silah sesleri geliyor Amirim" bilgisini aldım ve hemen cep telefonuna sarılıp Meclis Başkanımızı aradım.hem Meclisin üç dönem güvenlikten sorumlu idare amiri olarak hem Mv olarak hemde duyarlı bir yurttaş olarak görevim Meclisi savunmaktı.o darbe gecesi Sn KK,kahvesini yudumlarken bizler mecliste sabahladık.kuyruklu yalan!
BAŞKAN ERDOĞAN HAVALİMANINDA VATANDAŞLARLA BULUŞURKEN KILIÇDAROĞLU TANKLARIN ARASINDAN SIVIŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'na indi.
Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, İstanbul ve Ankara'daki darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu peşinen söyleyeyim" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise o geceyi kahve içerek televizyon karşısından takip etti.