CHP'li Engin Özkoç'un 'ilk biz geldik' yalanını patlatan görüntüler! 15 Temmuz'da TBMM'ye ilk gelen vekil AK Partili Uslu: İşte o anlar...

KUYRUKLU YALAN

Uslu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda aracıyla Meclis'e girdiği görüntüleri paylaşarak şöyle dedi:

Chp li vekiller 15 temmuzda meclise ilk gelen vekilermiş…Halbuki 22.33 de basın müşavirimle ilk gelen benim ve akşam gelir gelmez görevli memurdan "tatbikat var diyorlar ancak karşıdan (genel kurmayın ordan) silah sesleri geliyor Amirim" bilgisini aldım ve hemen cep telefonuna sarılıp Meclis Başkanımızı aradım.hem Meclisin üç dönem güvenlikten sorumlu idare amiri olarak hem Mv olarak hemde duyarlı bir yurttaş olarak görevim Meclisi savunmaktı.o darbe gecesi Sn KK,kahvesini yudumlarken bizler mecliste sabahladık.kuyruklu yalan!

BAŞKAN ERDOĞAN HAVALİMANINDA VATANDAŞLARLA BULUŞURKEN KILIÇDAROĞLU TANKLARIN ARASINDAN SIVIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, İstanbul ve Ankara'daki darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu peşinen söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise o geceyi kahve içerek televizyon karşısından takip etti.