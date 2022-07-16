Hainlerin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında A Haber Televizyonu’nu işgal planı iddianamede ortaya çıktı: Herkes alabildiğince mühimmat alsın A Haber'i basacağız

ŞÜPHELİ ALİ MALGİL'İN EYLEMLERİ

"Şüpheli Mehmet Emin Yıldız olay tarihinde astsubay MYO öğrencisidir. Topkule Kışlası'nda staj eğitimi için bulunmaktadır. Mehmet Emin Yıldız 15 Temmuz 2016 günü Binbaşı Ahmet Baykal tarafından Tugay Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya katılmıştır. Mehmet Emin Yıldız ve beraberindeki askeri öğrencilere burada akşam tatbikat olabileceği söylenmiştir. Mehmet Emin Yıldız ve beraberindekiler gruplara ayrılmıştır. Akşam saatlerinde içtima olacağı söylenince içtima alanına gitmişler, silah ve mühimmat almışlardır. Mehmet Emin Yıldız bu noktadan sonra nizamiye bölgesine intikal etmiştir. Burada kendisi nizamiyede Acil Müdahale Mangası'na ayrılmış olmasına rağmen kendi beyanına göre terör saldırısı sebebi ile polislere desteğe gidileceğini duyunca burada bir askeri kamyona atlamıştır. Bu şekilde Özkan Özgenç isimli şüphelinin komutasındaki Enterne Timine dahil olmuştur. Bu tim ile birlikte kışla dışında bir süre intikalde bulunduktan sonra kışlaya geri dönmüştür. Bu ekibin dışarıda iken yolları kapatmak isteyen polis araçlarına camlarını kırmak sureti ile zarar verdiği bilinmektedir. Kışlaya geri döndükten sonra nizamiye bölgesindeki AMM görevine devam etmiştir. Buradaki komutanların emri ile havaya üç el uyarı ateşi açmıştır. Sonrasında diğer astsubay öğrencileri ile birlikte koğuşlar bölgesine giderek burada saklanmıştır. Sabah saatlerinde Mustafa Sekitmen isimli şüphelinin yönlendirmesi ile teslim olmuştur."

"UYARI ATEŞİ YAPTIRDILAR, ÜÇ EL UYARI ATEŞİ YAPTIM"

Mehmet Emin Yıldız savunmasında; "Halk toplandı. Kamyonlarla belediye araçları kamyonlarıyla geldiler. Nizamiyenin önünü kapattılar. Uzman çavuş konuşarak ikna etmeye çalışıyordu onları. 'Gidin arkadaşlar bize yardımcı olun burada size emir verenler yok' dedi. 'Hani kışla boş sadece biz varız burada' dedi. Sonra uyarı ateşi emri verildi, uyarı ateşi yaptırdılar üç el uyarı ateşi yaptım" dedi.

AKYÜZ: "'ASKERİ ÖĞRENCİLER BİZİMLE GELSİN. A HABER'İ BASACAĞIZ' DEDİLER"

Astsubay öğrenci Mikail Akyüz: "Akademiden geldiklerini söyleyen sivil kıyafetli, sonradan kamuflaj kıyafeti giyen rütbeliler, 'Askeri öğrenciler bizimle gelsin. A Haber'i basacağız' dediler."

ŞÜPHELİ MİKAİL AKYÜZ'ÜN EYLEMLERİ

İddianamede şöyle deniliyor:

"Şüpheli Mikail Akyüz olay tarihinde astsubay MYO öğrencisidir. Topkule Kışlası'nda staj eğitimi için bulunmaktadır. Mikail Akyüz, 15 Temmuz 2016 günü Binbaşı Ahmet Baykal tarafından Tugay Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya katılmıştır. Mikail Akyüz ve beraberindeki askeri öğrencilere burada akşam tatbikat olabileceği söylenmiştir. Şüpheli ve beraberindekiler gruplara ayrılmıştır. Akşam saatlerinde içtima olacağı söylenince içtima alanına gitmişler, silah ve mühimmat almışlardır. Sonrasında şüpheli İsmail Turan isimli şüphelinin komutasında nizamiye bölgesine intikal etmiş burada bir askeri kamyona binmiştir. Şüpheli bu şekilde Özkan Özgenç isimli şüphelinin komutasındaki Siyasi Şahsiyetleri Enterne edecek time dahil olmuştur. Bir süre kışla dışında dolandıktan sonra tekrar Topkule Kışlası'na geri gelmişlerdir. Bu süre zarfında bu ekibin dışarıda iken yolları kapatmak isteyen polis araçlarına camlarını kırmak sureti ile zarar verdiği bilinmektedir. Kışlaya geri geldikten sonra İsmail Menderes Sema isimli şüphelinin bazı askerleri alarak A haber isimli televizyon kanalını işgal için hareket ettiği sırada şüpheli ağaçların arasında saklanmış ve bu gruba dahil olmamıştır. Sonrasında şüpheli koğuşlar bölgesine giderek saklanmıştır. Gece boyu okulu ile irtibat kurup neler yapmaları gerektiği hakkında talimat almıştır. Sabah saatlerinde de polis ekiplerine teslim olmuştur."

ÇAKILTAŞ: "A HABER TELEVİZYONU'NU BASACAĞIMIZ YÖNÜNDE BİR EMİR GELDİ"

Astsubay öğrenci Mustafa Çakıltaş: "İsmini bilmediğim birkaç rütbeli bu araçların camını kırdı. Bize araçları yoldan çekmemiz için emir verdiler. Çektikten sonra tekrar kışlaya döndük. Bu kez A Haber Televizyonu'nu basacağımız yönünde bir emir geldi. Fakat bizi götürmekten vazgeçtiler. Bu ana kadar bize yolu açmamız ve A Haber Televizyonu'na gitmemiz emrini veren şahısları ilk kez gördüm. Bu şahısların akademiden geldiğini biliyorum. Bunun dışında hiçbirinin ismini bilmiyorum."

ŞÜPHELİ MUSTAFA ÇAKILTAŞ'IN EYLEMLERİ

İddianamede şöyle deniliyor:

"Şüpheli Mustafa Çakıltaş olay tarihinde astsubay MYO öğrencisidir. Topkule Kışlası'nda staj eğitimi için bulunmaktadır. Mustafa Çakıltaş, 15 Temmuz 2016 günü Binbaşı Ahmet Baykal tarafından Tugay Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya katılmıştır. Mustafa Çakıltaş ve beraberindeki askeri öğrencilere burada akşam tatbikat olabileceği söylenmiştir. Mustafa Çakıltaş ve beraberindekiler gruplara ayrılmıştır. Akşam saatlerinde içtima olacağı söylenince içtima alanına gitmişler, silah ve mühimmat almışlardır. Sonrasında şüpheli İsmail Turan isimli şüphelinin komutasında nizamiye bölgesine intikal etmiş burada bir askeri kamyona binmiştir. Şüpheli bu şekilde Özkan Özgenç isimli şüphelinin komutasındaki Siyasi Şahsiyetleri Enterne edecek time dahil olmuştur. Bir süre kışla dışında dolandıktan sonra tekrar Topkule Kışlası'na geri gelmişlerdir. Bu ekibin dışarıda iken yolları kapatmak isteyen polis araçlarına camlarını kırmak sureti ile zarar verdiği bilinmektedir. Kışlaya geri geldikten sonra İsmail Menderes Sema isimli şüphelinin bazı askerleri alarak A haber isimli televizyon kanalını işgal için hareket ettiği sırada şüpheliyi yanlarına almaktan vazgeçmeleri üzerine bu gruba dahil olmamıştır. Sonrasında şüpheli koğuşlar bölgesine giderek saklanmıştır. Sabah saatlerinde de polis ekiplerine teslim olmuştur."