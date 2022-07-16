Hainlerin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında A Haber Televizyonu’nu işgal planı iddianamede ortaya çıktı: Herkes alabildiğince mühimmat alsın A Haber'i basacağız

Fetullahçı Terör Örgütü'nün; 15 Temmuz darbe girişimi sırasında A Haber Televizyonu'nu işgal planını darbeci yüzbaşı İsmail Menderes Sema'nın yönettiği öğrenildi.
"KOMUTANIM, 'GENÇLER A HABER VE ATV HABER'İN BİNASINI BASMAYA GİDİYORUZ' DEDİ"
Astsubay öğrenci Ali Malgil: "Dışarı çıktık, bir tane yüzbaşı geldi. Adını hatırlayamıyorum, Yüzbaşı geldi, 'Arkadaşlar' dedi. 'Gün bugündür' dedi. 'Ya öleceğiz, ya kalacağız' dedi. Komutanım 'Ne oluyor' dedi arkadaşlar. 'Gençler A Haber ve ATV Haber'in binasını basmaya gidiyoruz' dedi. 'Oradaki her şeyi ele geçireceğiz. Oradaki güvenlik karşılık verirse atış yaparsınız' dedi." şeklinde ifadelere yer verdi.
"MENDERES YÜZBAŞI BİZE A HABER'İ BASACAKLARINI SÖYLEMİŞTİ"
Astsubay öğrenci Fazlı Sel: "Bunun öncesinde ismini bilmediğim rütbeliler bizi dışarıda çeşitli yerlere götüreceklerini beyan ediyorlardı. Bunlardan bir tanesi Menderes Yüzbaşı isimli şahıstır. Bize A Haber'i basacaklarını söylemişti." dedi.
DARBECİLER KIŞLADAN ÇIKIYOR...
"A HABERİ SUSTURMAYA GİDİYORUZ' DEDİLER"
Astsubay öğrenci Mehmet Emin Yıldız: "Yine rütbeliler vardı tanımadığımız. Bir süre bekledik sonra birisi telefonla konuştu rütbelilerden. 'A Haberi susturmaya gidiyoruz' dedi. 'Bizden kim var?' filan dedi. 'A Haber'i susturmaya gidiyoruz' dedi. Bunlar sevindiler filan. 'Hadi gidelim' gibisinden. Onlar 3 araç olması lazım. 3 landla gittiler. Nizamiyede rütbeli kalmadı. A Haber'e mi el koymaya gittiler? 'A haberi susturmaya gidiyoruz' dediler, nizamiyede rütbeli kalmadı." dedi.
"ASKERİ ÖĞRENCİLER BİZİMLE GELSİN. A HABER'İ BASACAĞIZ' DEDİLER"
Astsubay öğrenci Mikail Akyüz: "Akademiden geldiklerini söyleyen sivil kıyafetli, sonradan kamuflaj kıyafeti giyen rütbeliler, 'Askeri öğrenciler bizimle gelsin. A Haber'i basacağız' dediler." diye konuştu.
"A HABER TELEVİZYONU'NU BASACAĞIMIZ YÖNÜNDE BİR EMİR GELDİ"
Astsubay öğrenci Mustafa Çakıltaş: "İsmini bilmediğim birkaç rütbeli bu araçların camını kırdı. Bize araçları yoldan çekmemiz için emir verdiler. Çektikten sonra tekrar kışlaya döndük. Bu kez A Haber Televizyonu'nu basacağımız yönünde bir emir geldi. Fakat bizi götürmekten vazgeçtiler. Bu ana kadar bize yolu açmamız ve A Haber Televizyonu'na gitmemiz emrini veren şahısları ilk kez gördüm. Bu şahısların akademiden geldiğini biliyorum. Bunun dışında hiçbirinin ismini bilmiyorum." dedi.
Astsubay öğrenci Sabri Çetin: "Yüzbaşı Menderes isimli şahıs bizi AMM ye götürerek 'Herkes alabildiğinde yanına doldursun, mühimmat alsın' dedi. Bizi bir odaya götürdü, oradaki televizyonda 'TSK darbe yaptı' manşetini gördüm. O zaman bunun bir darbe olduğunu düşündüm. Başımızdaki Yüzbaşı Menderes 'Yandaş medyadan A Haber'i basmaya gideceğiz' dedi. 'Binaya girdiğinizde size silah çeken ateş eden olabilir, karşılık verin onlara' dedi." dedi.
NİZAMİYE ÖNÜ KAMERASI