Ümit Özdağ polisliğe soyundu! Suriyeli kuyumcuya kimlik sordu eleştirenlere hakaret yağdırdı: Stratejik salaklar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'de Suriye uyruklu Türkiye vatandaşı bir kişinin işlettiği kuyumcuya girerek kimlik ve dükkanının ruhsatını sordu. Kuyumcuya "Vatanına dönmeyi ister misin?" diye soran Özdağ, "Yok ben buradayım. Burada iş var" yanıtını aldı.

SOSYAL MEDYADAN PROVOKASYON

Özdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler için, "7 sene önce Türkiye'ye gelmiş. Türkçesi çok az. Vatandaşlık almış. Üstüne silah ruhsatı. Şanlıurfa'dan aldığı kuyumculuk kimlik kartı ile İzmir'de kuyumcu dükkanı açmış. Bunlardan 900 bin tane daha var. Türkiye, tehlikenin farkında değil misin?" ifadelerini kullandı.