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    • 28.12.2021 11:13
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    • 28.12.2021 11:27
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    Ümit Özdağ polisliğe soyundu! Suriyeli kuyumcuya kimlik sordu eleştirenlere hakaret yağdırdı: Stratejik salaklar

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İzmir'de sahibi Suriyeli kökenli olan bir kuyumcuda çektiği video ve sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu. Irkçı söylemlerle kuyumcuyu hedef gösteren Özdağ, daha sonra olaya tepki gösteren vatandaşlara, "Stratejik salaklar" diyerek hakaret etti.

    takvim.com.tr
    Ümit Özdağ polisliğe soyundu!

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'de Suriye uyruklu Türkiye vatandaşı bir kişinin işlettiği kuyumcuya girerek kimlik ve dükkanının ruhsatını sordu. Kuyumcuya "Vatanına dönmeyi ister misin?" diye soran Özdağ, "Yok ben buradayım. Burada iş var" yanıtını aldı.

    SOSYAL MEDYADAN PROVOKASYON
    Özdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler için, "7 sene önce Türkiye'ye gelmiş. Türkçesi çok az. Vatandaşlık almış. Üstüne silah ruhsatı. Şanlıurfa'dan aldığı kuyumculuk kimlik kartı ile İzmir'de kuyumcu dükkanı açmış. Bunlardan 900 bin tane daha var. Türkiye, tehlikenin farkında değil misin?" ifadelerini kullandı.


    Özdağ'ın bu hareketi ve sözleri sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

    Özdağ'a gelen tepkilerden bazıları şöyle:



        Bir sosyal medya kullancısı Özdağ tepki göstererek, "1-Senin o adama kimlik sorma yetkin yok, vergi dairesi değilsin levha sormaya hakkın yok 2-İzinsiz videosunu paylaşmaya hakkın yok 3-Adamı hedef gösterdiğin için başına bir şey gelirse sorumlusu sensin" dedi.

        IRKÇILIĞI YETMEDİ ÜSTÜNE VATANDAŞA HAKARET ETTİ
        Ümit Özdağ gelen tepkiler sonrası özür dilemek yerine, tepki gösterenlere, "Stratejik salaklar" diyerek hakaret etti. Özdağ'ın, "Suriyeli kuyumcu ziyareti ile ilgili saldıran stratejik salaklar beni şaşırtmadı.

        Türkçe bilmeyen adam psikolojik testi nasıl geçti silah aldı? 900 bin kişiye vatandaşlık verildi. Bu demokrasi için tehdit değil mi? Amaç Suriyelileri Türkiye'ye sürüp pkkistan kurmak, kör müsünüz?" sözleri daha da büyük tepkiye neden oldu.

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