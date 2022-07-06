Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.07.2022 19:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.07.2022 19:45
    ABONE OL

    Son dakika: Demir Yumruk Operasyonunda flaş karar! Hüseyin Eryılmaz’ın da bulunduğu 10 kişi tutuklandı

    Son dakika... Demir Yumruk Operasyonu kapsamında aralarında örgüt liderlerinden Hüseyin Eryılmaz’ın da bulunduğu 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 225 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talebi üzerine 210 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi verildi. Çökertilen 3 suç örgütünden birinin lideri Erol Evcil'in de aralarında olduğu 15 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

    Demir Yumruk Operasyonu davasında flaş karar! Hüseyin Eryılmaz’ın da bulunduğu 10 kişi tutuklandı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu düzenledi.

    DARBE ÜSTÜNE DARBE

    Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 225 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talebi üzerine 210 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi verildi. Çökertilen 3 suç örgütünden birinin lideri Erol Evcil'in de aralarında olduğu 15 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

    Erol Evcil, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç, 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından, şüpheli Sadun Budinli ise 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ile 'suç örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklandı. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
        AK Parti’de ’vefa’ toplantıları!
        Haberler Güncel Son dakika: Demir Yumruk Operasyonunda flaş karar! Hüseyin Eryılmaz’ın da bulunduğu 10 kişi tutuklandı
            SON DAKİKA