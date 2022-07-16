Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz ihanetinin 6. yılında İstanbul'da vatandaşlara seslendi. Milletimiz 15 Temmuz'da destan yazdı. Darbe girişimini akamete uğrattı. Direnmek üzere harekete geçenlerin tamamı şehadeti göze almıştı. 85 milyon hep birlikte nasıl bir millet olduğumuzu dosta düşmana bir kez daha ispatladık. Bundan sonra da aynen ispatlamaya devam edeceğiz.

MİLLETİN DESTANI

15 Temmuz Demokrasi Destanı, 6 yılı geride bıraktı. Yüzbinler, İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen anma programına aktı. Törene katılan Başkan Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:

Yakın tarihimizin bu en alçak hain girişiminde toplamda 252 kardeşimiz şehadetle şereflendi. Her biri bu topraklar için toprağa düşmüş askerimiz hükmünde olan 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Milletimiz 15 Temmuz'da destan yazmıştır. Bu 6'lı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyor. Yani Gabar'da Cudi'de bizim Mehmetimize saldıranlarla, onların parlamentodaki uzantılarıyla beraber, el ele yürüyorlar.

15 Temmuz öyle bir geceydi ki, evlerinden, mahallelerinden harekete geçenlerin tamamı şahadeti göze alarak yola çıkmıştır. Hani birisi de akşam saat 23'te Yeşilköy Havalimanı'na gelmişti. "Haberim olsaydı ben de beklerdim" diye haber veriyor. Ve FETÖ'cülerin kontrolü altından oradan Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor. Ve orada televizyon karşısında kahvesini yudumlarken biz de havalimanına iniyoruz. Saat 01:00'i birkaç dakika gece. Kadın erkek genç yaşlı oradaydı. "Zafer inananlarındır" dedik.

GENÇLERİMİZİ FAİZE KURBAN ETMEYİZ

Başkan Erdoğan, konuşmasında gençlere de müjdeli haberi verdi. Kabine toplantısının ardından KYK bursu ödemeleriyle ilgili açıklama yapacağını söyledi. Şöyle devam etti: Son zamanlarda Bay Kemal çıkmış üniversiteli gençlerimizin aldıkları burslarla ilgili faiz yükü bindiriyormuşuz. Faizin düşmanı biziz. İlk Kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, Kabine toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız.

Erdoğan "İstanbul'da sel felaketinde sorumlular neredeydi. Değerli kardeşlerim, aynı şekilde Ankara'da. Neredeydi? Bunların hesabını 2023'te sandıklarda sormaya var mıyız? Fakat durmak yok, çok çalışacağız. Cumhur İttifakı olarak bu hesabı sormaya hazır mıyız?" dedi.

ERDOĞAN'I TANIYIN, ANLAYIN, ANLATIN

MHP lideri Devlet Bahçeli de Saraçhane'de düzenlenen 15 Temmuz Anma Programı'na katıldı. Önemli mesajlar paylaştı: Vatanını ve milletini müdafaa eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milli birlik ruhu, FETÖ'yü durdurmuştur. 15 Temmuz'dan ibret almak lazımdır. Türkiye kimsesiz bir ülke değildir. Zillete düşmeyecektir. 2023 yılında yarınları inşa edecektir. Silah yoluyla değiştirmeye çalışanların senaryolarını yırtıp atmak için bir olalım. Gün dayanışma günüdür. Büyük düşünme istikbalimize sahip çıkma günüdür. Bu memleketin evladı olarak diyorum, yanlış anlamayız. Sayın Erdoğan'ı tanıyınız, anlayınız, anlatınız.

TÜRKİYE AŞKINA

İletişim Başkanlığı tarafından Haydarpaşa ve Atatürk Kültür Merkezi binaları ile Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterimi düzenlendi.

DEMOKRASİ NÖBETİ HİÇ BİTMEYECEK

Terör örgütü FETÖ, 15 Temmuz 2016'da ülkemizin birlik-beraberliğini, demokrasisini hedef aldı. Asker kılığına girmiş hainleriyle darbeye kalkıştı. Tank ve tüfekleri, bu ülkenin gerçek sahibi olan Türk Milleti'ni hedef aldı. Ancak unuttuğu bir şey vardı... Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara dökülen milyonlar, vatan sevgisini hainlerin yüzüne tokat gibi çarptı. Vatanı için hainlerin mermilerine bedenini siper yaptı. İşte bu tarihi demokrasi destanı, 6 yılı geride bıraktı. Dün, Edirne'den Kars'a 81 ilde Türk Milleti'nin özgürlük mücadelesi anıldı. Şehitlikler doldu taştı. Dillerde ise tek bir cümle vardı: Demokrasi nöbetimiz asla bitmeyecek.

15 Temmuz törenleri, Ankara'da başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, FETÖ'cü askerlerin bombaladığı TBMM bahçesine karanfil bıraktı. Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki alanda düzenlenen törene katıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 252 şehit için dualar okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İstanbul'da törenler yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi, binlerce ziyaretçi ağırladı.

Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, Semih Terzi'yi vurarak darbenin seyrini değiştirdi. FETÖ'cü hainler tarafından şehit edildi. Dün Niğde'deki kabrini on binler ziyaret etti.