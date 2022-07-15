Ankara'da ise aynı saatlerde Beştepe Millet Camisi'nde şehitlerin ruhları için düzenlenen "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Mevlit Programı", Diyanet TV'den naklen yayımlandı.

15 Temmuz ruhunu ele alan bir hutbe camilerde okundu.

DUALAR EDİLDİ



Vatandaşların katılımıyla icra edilecek toplantılarda müftüler, şehitlerin ruhlarına ithafen dua edildi

Şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edildi.

ÇOCUK VE GENÇLERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLER



Başta Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik "Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu, yüz yüze ve çevrim içi konferanslar düzenlendi.

Sosyal medya başta olmak üzere yerel medya organlarında şehitlik, milli irade ve dini değerlere sahip çıkmanın önemi üzerine konuşmalar yapıldı.

Sosyal medya gibi çeşitli mecralarda gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleşti.

DİYANET TV'DE DİN İSTİSMARI VE 15 TEMMUZ KONULARINDA YAYINLAR



Yaz Kur'an kurslarında çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler düzenlendi.

Diyanet TV başta olmak üzere Başkanlığın yayın organlarında "din istismarı" ve "15 Temmuz" konularında fragmanlar, haber bültenleri, canlı bağlantılar, ortak yayınlar, dinleyici görüşlerini de içeren yayınlar yapıldı.