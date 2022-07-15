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    • Güncel
    • 16.07.2022 00:13
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    • 16.07.2022 00:30
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    Tüm Türkiye'de 15 Temmuz selası okundu! 90 bin camide aynı anda şehitlerimiz anıldı

    15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Bugünün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıl dönümü olması nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanında törenler düzenlendi. Türkiye'deki 90 bin caminin tümünde eş zamanlı selalar okundu.

    Tüm Türkiye’de 15 Temmuz selası okundu

    Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bastırılmasının üzerinden 6 yıl geçti.

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    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü olması nedeniyle şehitlerimizi anmak ve gazilerimize şükran için bugün tüm Türkiye'de törenler düzenlendi.

    Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi.

    Cuma namazı öncesinde tüm camilerde şehitlerin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak, il ve ilçe merkez camilerinde Mevlid-i Şerif okundu.

    Ankara'da ise aynı saatlerde Beştepe Millet Camisi'nde şehitlerin ruhları için düzenlenen "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Mevlit Programı", Diyanet TV'den naklen yayımlandı.

    15 Temmuz ruhunu ele alan bir hutbe camilerde okundu.

    DUALAR EDİLDİ

    Vatandaşların katılımıyla icra edilecek toplantılarda müftüler, şehitlerin ruhlarına ithafen dua edildi

    Şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edildi.

    ÇOCUK VE GENÇLERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLER

    Başta Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik "Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu, yüz yüze ve çevrim içi konferanslar düzenlendi.

    Sosyal medya başta olmak üzere yerel medya organlarında şehitlik, milli irade ve dini değerlere sahip çıkmanın önemi üzerine konuşmalar yapıldı.

    Sosyal medya gibi çeşitli mecralarda gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleşti.

    DİYANET TV'DE DİN İSTİSMARI VE 15 TEMMUZ KONULARINDA YAYINLAR

    Yaz Kur'an kurslarında çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler düzenlendi.

    Diyanet TV başta olmak üzere Başkanlığın yayın organlarında "din istismarı" ve "15 Temmuz" konularında fragmanlar, haber bültenleri, canlı bağlantılar, ortak yayınlar, dinleyici görüşlerini de içeren yayınlar yapıldı.
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    Haberler Güncel Tüm Türkiye'de 15 Temmuz selası okundu! 90 bin camide aynı anda şehitlerimiz anıldı
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