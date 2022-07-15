SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan üniversitelere kredi müjdesi: Gençlerimizi faize enflasyona kurban etmeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Saraçhane Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada güncel konulara da değindi.
Başkan Erdoğan, son günlerde üniversite öğrencilerinin şikayet ettiği KYK kredi faizleri hakkında da konuştu.
"GENÇLERİMİZİ FAİZE KURBAN ETMEYİZ"
Erdoğan, şunları söyledi: "Dünya, siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşurken Türkiye'nin kendini konuşlandırdığı güçlü konumu kabullenmeyenlerden feraset beklenemez. Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir .Son zamanlarda Bay Kemal çıkmış üniversiteli geçlerimizin aldıkları burslarla ilgili faiz yükü bindiriyormuşuz. Faizin düşmanı biziz. İlk Kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, Kabine Toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız. "
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle; Gündemimizde bugün gençlerimize bir müjde ve detayları olacak.
Biliyorsunuz yaz dönemindeyiz ve bu dönemin başlangıcında geçtiğimiz Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkımızın gençlere müjdesi olmuştu. 18-25 yaş arası gençlere önemli bir müjdeydi. Yurtlarımız... Pandemide bunu gördük. Karantina uygulamasını başarılı şekilde uygulayan ülkeydik. Bu yurtlar sadece öğrencilerin değil gerektiğinde tüm evlatların.