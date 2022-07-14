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    • 15.07.2022 20:00
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    Başkan Erdoğan 15 Temmuz destanının 6. yılında İstanbul Saraçhane Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu: Son sözü top tüfek değil iman belirler

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 vatandaşımızın şehit edildiği, 152 kişinin de yaralandığı Saraçhane Meydanı’nda vatandaşlarımızla buluşuyor. Saraçhane Parkı'nda düzenlenecek etkinlikler için sabah erken saatlerden itibaren hazırlıklar başladı. Başkan Erdoğan 'tiyatro' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek, "Televizyon karşısında kahvesini yudumlarken biz de havalimanına iniyoruz. Saat 01:00'i birkaç dakika geçe. Kadın erkek genç yaşlı oradaydı. Sizin ferasetiniz Cumhur İttifakı olarak orada buluşmanız bunların çanına ot tıkadı. Ve ne oldu fazla sürmedi. Hemen kaçıp gittiler. "Zafer inananlarındır" dedik. Oradan zaferle çıktık" dedi. Ayrıca 6'lı masayı da yerden yere vuran Erdoğan, "Bu 6 masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi var. Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar" şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’ın 15 Temmuz programı!

    15 Temmuz Destanı'nın yıl dönümünde, milyonlarca vatandaş, 'Türkiye Aşkına' bugün Saraçhane Meydanı'nda buluştu.

    AHaber CANLI YAYIN

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki programının ardından akşam saatlerinde Saraçhane Meydanı'nda, şehit yakınları ve gazilerin de olduğu 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü Anma Programı'nda millete seslendi.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

    Geride bıraktığımız Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Rabbimden tüm insanlığa hayırla, sağlıkla, huzurla nice bayramlar nasip etmesini diliyorum. Yakın tarihimizin bu en alçak hain girişiminde toplamda 252 kardeşimiz şehadetle şereflendi. Her biri bu topraklar için toprağa düşmüş askerimiz hükmünde olan 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

    ÇIPLAK ELLERİYLE MÜDAHALE ETTİLER

    Biz biliyoruz ki şehitler, sevgililer sevgilisi peygamber efendimize komşular. Bizi de onlarla beraber şeref yad etsin. Bu ihanet girişimi sırasında darbecilerin uçaklarına, tanklarına silahlarına çıplak elleriyle karşı koyan gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum. Evlatlarımızı kimse bizden koparmasın. Ülkemizi bu tür tehditlerle sınamasın.

    6'LI MASAYI YERDEN YERE VURDU

    Kardeşlerim toplumların tarihlerinde asırlar boyu unutulmayacak dönüm noktaları vardır. Milletimiz 15 Temmuz'da milletinden aldığı iman gücüyle, darbe girişimini sabah güneşin doğuşuyla akıbete uğratarak böyle bir destan yazmıştır. Yaklaşık 2 asırdır ayağa kalkmak istediği her dönemde bu milleti savaşla, darbeyle, vesayetle, terörle ekonomik krizle, sosyal çatışmayla dizleri üzerine çökertenler hamd olsun bu defa yine başaramadılar. Kardeşlerim, imandır o cevherki ilahı ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür.

    PKK İLE YÜRÜYORLAR

    Şimdi 6'lı masaları var dimi bunların? Bu 6 masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi var. Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar.

    Yani Gabar'da Cudi'de bizim Mehmetimize saldıranlarla, onların parlamentodaki uzantılarıyla beraber, el ele yürüyorlar. Devletimiz Cumhuriyetimizin 85 milyon hep birlikte 15 Temmuz gecesi dosta düşmana bir kez daha ispatladık. Cumhur İttifakı olarak bu mücadeleyi o gece nasıl ispatladıysak, bundan sonraki süreçte de aynen ispatlamaya devam edeceğiz.

        KEMAL'E SERT TEPKİ

        Ve orada televizyon karşısında kahvesini yudumlarken biz de havalimanına iniyoruz. Saat 01:00'i birkaç dakika geçe. Kadın erkek genç yaşlı oradaydı. Sizin ferasetiniz Cumhur İttifakı olarak orada buluşmanız bunların çanına ot tıkadı. Ve ne oldu fazla sürmedi. Hemen kaçıp gittiler. "Zafer inananlarındır" dedik. Oradan zaferle çıktık. Bu Ankara'da da böyle oldu.



        Şehitlerimizin hatıralarına baktığımızda tamamının aynı şuur, aynı irade, aynı kararlılıkta darbecilerin üzerine yürüdüklerini görüyoruz. Şu anda biz buradan konuşuyoruz. Ama aynı anda Ankara'da da Kızılay başta olmak üzere ülke genelinde şu törenler yapılıyor. Çünkü kalpler aynı anda atıyor. Bu buluşmanın adı Cumhur İttifakı'dır. Ankara'daki TBMM'nin dili olsa da üzerlerine bomba yağarken, milletin vekillerinin sizlerin emanetine nasıl sahip çıktığını, ölüme meydan okuduğunu anlatsa. Gölbaşı Özel Harekat Bahçesi'nin dili olsa da darbeciler tarafından alçakça bombalanan kahraman polislerin imanını anlatsa. Ülkemizin şehirlerindeki meydanların dili olsa da 27 gün süren demokrasi nöbetlerinde milletin iradesini anlatsa. Ülkemizi dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız.

        "SON SÖZÜ TOP TÜFEK DEĞİL, İMAN BELİRLER"

        İstanbul'da sel felaketinde sorumlular neredeydi. Değerli kardeşlerim, aynı şekilde Ankara'da. Neredeydi? Bunların hesabını 2023'te sandıklarda sormaya var mıyız? Fakat durmak yok, çok çalışacağız. Cumhur İttifakı olarak bu hesabı sormaya hazır mıyız? Mesela bu. Çünkü soracak hesabımız var. Dünyadaki siyasi ve güç odaklarının yeniden yapılandığı dönemde, ülkemizi bir kez daha oyun dışında bırakmak isteyenlere, aradıkları fırsatı kendi elimizle sunmayacağız. 2023 imtihanını da başarıyla vererek bu kutlu menzile doğru devam edeceğiz. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla ben sizin inancınıza, kararlılığınıza güveniyorum. 15 Temmuz gecesi gördük ki; son sözü top tüfek değil, iman, inanç belirler. Yuları, gavurun elinde olan hainin kisve ne olursa olsun, gün doğduğunda gerçek ortaya çıkmaktadır. Rabbim'e bizlere böyle bir millete hizmet etme imkanı verdiği için binlerce kez iman ediyorum. Kardeşlerim, sizleri Allah için çok seviyorum.



            Hiç endişeniz olmasın. Dik durduk, dik duracağız. Ama dikleşmeyeceğiz. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde öyle dönemler vardır ki bunları asla unutmamalıyız. Adnan Menderes ve arkadaşları. Rahmetli Özal'ın 12 Eylül'ün ardından ülkemize çağ atlatmak için başlattığı hamle bu dönüm noktalarında biridir. Aynı şekilde rahmetli Erbakan ve Türkeş. Çukur eylemlerinin amacı asla meşru hak talebi değildi. Sınırlarımızı taciz eden DEAŞ ve PKK/PYD'nin amaçları asla tabii süreçler değildi. Her alanda maruz kaldığımız ambargoların, kuşatmaların amacı asla demokrasimizi koruma değildi. Tahammül edilemeyen Cumhur İttifakı değildir. Asıl tahammül edilemeyen Türk milletinin kendi iradesine çıkması, hedeflerine kilitlenmiş olmasıdır.

            "TERÖRİSTİN SIRTINI SIVAZLAYANDAN DEVLET ADAMI OLMAZ"

            Siz bakmayın günlük siyasi çıkarlar uğrusuna, yalanla, iftira ile bu gerçeklerin üzerini örtmeye çalışanlara. Kimin nefsine yenildiği, kimi göbekten bir yerlere bağlı olduğu için tatava yapıyor. Ne diyor Bay Kemal; Bu bir tiyatroydu diyordu. 252 şehidimizin olduğu bu olayı tiyatro olarak nitelendiriyor .Ben soruyorum. FETÖ'ya rahmet okuyanlar var. Kusura bakmasınlar. Neyin ne olduğunun şahidi 15 Temmuz gecesidir. Ülkenin ve milletin geleceğine dair hiçbir plan proje geliştirmeden sadece laf salatasıyla insanların duygusunu istismar edemezsiniz. Her fırsatta ülkesini yabancılara kötüleyerek, desteğin hakkını çıkarmaya çalışanlardan bu millete hayır gelmez. Türkiye terörle mücadele ederken teröristin sırtını sıvazlayandan devlet adamı olmaz. 15 Temmuz'a şöyle ağız dolusu darbe girişimi diyemeyenlerden milletin adamı olmaz. FETÖ'cüsünden PKK'lısına kadar mavi boncuk dağıtanlardan siyasetçi olmaz. FETÖ terör örgütü olarak uluslararası kayıtlarda var mıydı? Yoktu. Sadece PKK AB kayıtlarında vardı. Bu son NATO Zirvesi'nden YPG'yi PYD'yi FETÖ'yü NATO'nun kayıtlarına girdik. Dedik, bu bizim kırmızı çizgimizdir.



            "BİZ GENÇLERİMİZİ FAİZE KURBAN ETMEYİZ"

            Dünya, siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşurken Türkiye'nin kendini konuşlandırdığı güçlü konumu kabullenmeyenlerden feraset beklenemez. Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir .Son zamanlarda Bay Kemal çıkmış üniversiteli geçlerimizin aldıkları burslarla ilgili faiz yükü bindiriyormuşuz. Faizin düşmanı biziz. İlk Kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, Kabine Toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız. 2053 vizyonumuzu da hayata geçireceğiz. 2071'de de bin yıllık zaferimizi kutlayacağız. Çünkü biz Türkiye'yiz, Türk milletiyiz.
            Ülke ve millet olarak bize büyük fedakarlıklar ve mücadeleyle geldiğimiz bu noktadan geriye dönüş yoktur.

            ETKİNLİK ALANINA GİRİŞLERE DE İZİN VERİLMEDİ
            15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı öncesi hazırlıklar sabah erken saatlerinde başladı.

            Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede, trafik belli noktalarda kesildi. Etkinlik alanına girişlere de izin verilmedi.

            Devlet Bahçeli konuştu

            Vatanını ve milletini müdafa eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milleti gazi bir millettir. 'Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim' diyen soylu iradeyi teslim alacak güce henüz dünya üzerinde tesadüf edilmemiştir. Nice ateş çemberleri yarılarak bugünlere ulaşılmıştır. Tam 6 yıl evvel Türkiye işgal edilecekti.

                Az kalsın emek emek bugünlere gelen Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesinden silinip gidecekti. Milli birlik ruhu FETÖ'yu durdurmuştur. Özlemini çektiğimiz kardeşlik duygusu ayağa kalkarak, helikopterlerin önü perdelenmiştir. FETÖ Türkiye tuzak kurmuştur. 'Vatanı koruyoruz' bahanesiyle ihanet etmenin alt yapısını oluşturmuş. Müdahale için uygun zamanı kollamıştır. 15 Temmuz'dan ders çıkarılmalı. Herkesin ortak hassasiyeti Türkiye'nin varlığı olmalıdır.

                Devletin ve milletin bekası her türlü arayışın önündedir. Samimiyet ve inançla vurgulamak isterim ki etrafımız kuşatılmışken siyasi çekişmeler en çok uzak durmamız gereken mayınlı alanlardır. Türk milleti 15 Temmuz akşamından itibaren nasıl kucaklaşıp demokrasinin namusunu müdafaa ettiyse ülkenin istikbalini de müdafaa edecektir.

                "TÜRKİYE KİMSESİZ BİR ÜLKE DEĞİLDİR"

                Türkiye'den yana olanlarla, karşısında duranların mücadelesi bitmeyecektir. Başkentine ateş yağan milletin başka seçeneği yoktur. Gönülden bağlılığa Türk vatanını kutsal kabul edecek şekilde iç ve dış mihraklarla karanlık ilişkinin olmadığı aydınlık ve temiz fikri yapıya sahip büyük bir ülkeyiz. Cumhur ittifakıyız. Türk milleti karşısında toplanıp sıralanan odaklarla can pahasına da olsa kaçınmayız. Bunu yapanlara da zillet deriz. Elimizin tersiyle iteriz. Ganimet avcılığı yapmak için devreye girenlere sürekli gizli gündemlere yatırım yapanlar direnir bunların oyununu çatır çatır bozarız. Türkiye kimsesiz bir ülke değildir. Zillete düşmeyecektir. Türkiye'nin ihtiyacı farklılıkları birleştiren ayrılıkları kucaklayan kimlikleri millet kimliğinde buluşturan bir iradedir.

                2023 yılında yarınları inşa edecektir. Türk milletini yaşatma konusunda and içmiş vatan sevdalılarıyız. 15 Temmuz gecesi kanunsuz uçak uçuranlar alçaklara methiye düzenler haçlı işbirlikçileridir. Bu maşaları tutan eller kanlıdır, Türk milletinin ebedi düşmanlarıdır. Emeller, din kisvesi altında türemiş kuytu köşelerde gizlenmiş uygun zaman kollanmıştır. Asya'nın hristiyanlaştırılmasında görevlendirilmiş tembihlenmiş insanlığın yüz karalarıdır. Türk milletinin kimliğinden rahatsız olanlar terörist başında elinde tutmuştur. FETÖ'cü terör çetesi kimin işine yarıyorsa silah gibi kullanılmıştır.

                "TEHDİTLERE KULAK ASMAYACAĞIZ"

                Hiçbiri 15 Temmuz musibeti kadar sarsmamıştır. 15 Temmuz işgal teşebbüsüdür. 15 Temmuz'da TBMM'yi bombalayan hainlerle 1920'lerde türbe tekmeleyen talan eden barbarlar arasında fark yoktur. Bununla hep övüneceğiz çok çalışacağız. Tehditlere kulak asmayacağız. Kardeşçe yaşayacağız. Bizim bizden başka dostumuz yoktur. 15 Temmuz'da millet kenetlendi birleşti ve oyuncuların maskesini düşürdü. Bu ruhun devamı korunmalıdır. Kısır gerilimlerle oyalanacak zaman yoktur.

                Cumhur ittifakı bu özlemden doğmuştur. 'Bayrak inmez vatan bölünmez' diyerek ülkeye sahip çıkacağız. İsterse aynı karanlık yolun diğer taşeronları olsun Türk milletini yenemeyecekler.

                Demokrasi dışı arayışların kaynağını ülkenin kötü gittiğine dair asılsız kaygılar oluşturmuştur. Birbirini besleyen döngü ile ekonomik kriz ve ardından yönetim istikrarsızlığı ile ülkemizin üzerinde dönüp durmuştur. Yönetimden uzak kalanların arzusu iktidara sandık dışından gelmek olmuştur. Duygu ve niyetlerini sıcak tutan ara rejim hevesleri arayışlarını sürdürerek bugünlere kadar gelebilmişlerdir. Kara bulutları kovmak çözümü siyaset içinde görenlerin en önde gelen sorumluluğudur. Biz bunun idrakindeyiz.

                HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK?
                İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Saraçhane'de düzenlenecek anma programı dolayısıyla kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, program bitimine kadar İtfaiye Caddesi, İtfaiye ile Haydar Bey caddeleri arasında kalan Büyük Karaman Caddesi trafiğe kapatılacak.

                Alternatif yol olarak belirlenen Fevzipaşa Caddesi ile Macar Kardeşler Caddesi saat 13.00'e, Atatürk Bulvarı ise saat 17.00'ye kadar açık olacak.

                Saat 13.00'ten program bitimine kadar Vezneciler Caddesi, (Vezneciler önünden İBB istikametine kapanacak), Büyük Karaman Caddesi, Kavalalı Sokak Macar Kardeşler istikameti, Dolap Caddesi Horhor Caddesi kesişimi kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi istikameti, Horhor Caddesi, Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi kesişimi kavşaktan Saraçhane istikameti trafiğe kapatılacak. Saat 17.00'den sonra alternatif yollar ise Atatürk Bulvarı, Akdeniz Caddesi, Balat Sahil Yolu, Vatan Caddesi, Bozdoğan Kemeri Caddesi ve Ragıp Gümüşpala Caddesi olarak belirlendi.

                Akşam saat 17.00'den program bitimine kadar Atatürk Bulvarı çift yönlü trafiğe kapatılırken, alternatif olarak Taksim istikametinden gelişe göre Balat Sahil Yolu ve Ragıp Gümüşpala Caddesi, sahilden gelişe göre Vatan ve Millet caddeleri kullanılabilecek.

                Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum." dedi.

                Başkan Erdoğan'ın millete sesleneceği Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişiminde Fetullahçı Terör Örgütü'nün tarafından hedef alındı. FETÖ'cüler, Fatih Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni işgal etti ve işgale direnen 14 vatandaşımız şehit edildi.

                BAŞKAN ERDOĞAN ÇAĞRIDA BULUNDU, VATANDAŞLAR İŞGAL EDİLEN İBB'DE TOPLANDI
                Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın; darbe girişimi gecesi "Milletimizi demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkmak üzere meydanlara, havalimanlarına davet ediyorum" şeklindeki açıklamasının ardından vatandaşlar sokağa çıktı.

                    Vatandaşlar; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgal edilmesi üzerine 16 Temmuz saat:00.56'da Haşim İşcan Geçidi önünde toplanmaya başladı. Vatandaşlar, FETÖ'cü askerleri ikna etmeye çalıştı ve olay yerine gelen emniyet güçlerini darbecilere "Teslim ol" çağrısı yaptı.

                    DARBECİDEN KATLİAM ÇAĞRISI: "HİÇBİR MERMİNİZ BOŞA GİTMEYECEK, HALKIN ÜZERİNE ATEŞ EDİN, BİR MERMİ BİR İNSAN"
                    FETÖ'cü eski Albay Zeki Demir darbeci askerlere, "Ben emir verdiğimde istediğiniz şekilde her yere ateş edebilirsiniz" şeklinde talimat verdi. Darbeci askerler, vatandaşlara ve emniyet güçlerine ateş açtı. Bu sırada Zeki Demir'in darbeci askerlere, "Hiçbir merminiz boşa gitmeyecek, halkın üzerine ateş edin, bir mermi bir insan" şeklinde emir verdi.

                    İBB'deki işgali organize eden darbeci Cihan Şahin, Ramazan Ertürk, Mustafa Alper Şengören, Yakup Karaçelik ve Ömer Faruk Nazlıcan da askerlere "Gelene ateş edin, mermileri boşa harcamayın" şeklinde talimat verdi.

                    14 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT OLDU, 152 KİŞİ DE YARALANDI
                    FETÖ'cü askerler vatandaşları hedef aldı ve Saraçhane ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde Prof. Dr. İlhan Varank, Erkan Pala, Adil Büyükcengiz, Tahsin Gerekli, Ömer Cankatar, Murat Kocatürk, Haki Aras, İbrahim Yılmaz, Yunus Emre Ezer, Şuayp Seferoğlu, Ahmet Kara, Metin Arslan, Ramazan Sarıkaya ve Tolga Ecebalın şehit oldu. 152 kişi de yaralandı.

                    MEHMET TUNÇ VE OĞLU İBB'Yİ DARBECİLERE TESLİM ETTİ
                    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç ve oğlu İBB Lojistik Destek Müdür Yardımcısı Ömer Tunç'un, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni darbecilere teslim ettiği kamera görüntülerine yansımıştı.

                    BAHÇELİ KATILACAĞINI AÇIKLADI
                    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümü törenlerinde yer alacağı açıklandı.

                    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 15 TEMMUZ ANMA İLANI
                    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ortaya konulan şanlı direnişle işgalcilere geçit verilmediğini, kutlu bir zafere erişildiğini belirterek, "15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

                    Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajının yer aldığı Türkçe ve İngilizce anma ilanı bugün bazı gazetelerde yayımlandı.

                    Türkiye aşkına çarpan yüreklerin, 15 Temmuz 2016'da terör örgütü FETÖ'nün darbe görünümlü işgal girişimine karşı destansı bir mücadeleyle tarih yazdığını vurgulayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

                    "Devlet ve millet olarak yılmadan, yıkılmadan omuz omuza ortaya koyduğumuz şanlı direnişle işgalcilere geçit vermedik, kutlu bir zafere daha eriştik. O gece derin bir basiret ve büyük bir kahramanlıkla vatanına, bayrağına, bağımsızlığına ve iradesine sahip çıkan milletimin her bir ferdini selamlıyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. 15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz."



                        BAŞKAN ERDOĞAN'IN PROGRAMI BELLİ OLDU
                        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümünde "Türkiye Aşkına" temasıyla ülke genelinde ve yurt dışında geniş çerçeveli anma etkinlikleri düzenlenecek. Başkanlığın koordinasyonunda düzenlenen etkinliklerde, 15 Temmuz destanının Türk milletinin güçlü iradesi ve kararlılığının yanı sıra vatan ve millet aşkı ile yazıldığı vurgulanacak. Yurt dışında yapılacak anma etkinliklerinde de 15 Temmuz'da kazanılan demokrasi zaferine, Türkiye demokrasisinin gücüne ve hain FETÖ'nün dünya demokrasileri için oluşturduğu tehlikeye dikkat çekilecek. Söz konusu anma etkinlikleri ile 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması, milli şuurun güçlendirilmesi, aziz şehitlerin hatırasının yâd edilmesi amaçlanıyor.

                        BAŞKAN ERDOĞAN, SARAÇHANE MEYDANI'NDA MİLLETE SESLENECEK
                        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda, 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü programına katılarak millete seslenecek.

                        İSTANBUL'DAN NEW YORK'A MİLLİ İRADENİN GÜCÜ GÖSTERİLECEK
                        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinlikler çerçevesinde FETÖ'yü tüm yönleriyle anlatan ve milletin direnişi, devletin mücadelesini ve demokrasi zaferini vurgulayan Türkçe ve İngilizce film, video, klip ve belgeseller gösterilecek. Yurt genelinde açık hava mecralarında ve dijital mecralarda 15 Temmuz temalı iletişim faaliyetleri gerçekleştirilecek. İstanbul'da Saraçhane, Beşiktaş, Üsküdar ve İstanbul Havalimanında, Ankara'da Ulus Meydanı, Kentpark AVM önü, Kızılay Meydanı, İzmir'de Konak Meydanında led ekranlarda 15 Temmuz gösterimleri yapılacak. New York'ta da 15 Temmuz'a dikkat çekmek amacıyla mobil led gösterileri gerçekleştirilecek.


                        Basın İlan Kurumunca Marmaray Yenikapı İstasyonunda 15 Temmuz ve Manşetler Sergisi düzenlenecek. İletişim Başkanlığı ve TCDD iş birliği ile giydirilen Türkiye Aşkına temalı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni 15 Temmuz tarihinde Ankara'dan İstanbul-Söğütlüçeşme Tren Garı için 14 Temmuz Perşembe günü hareket edecek. İletişim Başkanlığı tarafından ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Kayseri, Gaziantep, Sivas, Trabzon, Kahramanmaraş, Erzurum'da üç gün sürecek fotoğraf sergileri düzenlenecek. Diğer taraftan Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonu ile 15 Temmuz'da tüm camilerde selalar okunacak.


                            15 Temmuz'da ayrıca Galata Kulesi, Haydarpaşa Garı, Atatürk Kültür Merkezinde video mapping gösterisi gerçekleştirilecek. Aynı gün TRT1'de Şafak Vakti filmi, TRT Müzik ekranlarında Fahir Atakoğlu ile 15 Temmuz Destanı Konseri yayınlanacak

                            "15 TEMMUZ'U UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"
                            Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz 2016'da darbe görünümlü işgal girişimine karşı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milletiyle beraber büyük bir kahramanlık sergilediğini belirterek, tarihte eşi görülmemiş bir mücadeleyle büyük bir ihanetin bertaraf edildiğini kaydetti. 15 Temmuz'un milli iradenin ve demokrasinin zaferi olduğunu vurgulayan Altun, milletin o gece meydanlara çıkarak hainlere namertlere karşı bir kahramanlık destanı yazdığını söyledi.


                            15 Temmuz gecesi ortaya konulan bu mücadele ruhunu diri tutmak amacıyla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Başkanlık olarak anma programı ve etkinlikler düzenlediklerini ve eli kanlı FETÖ'nün gerçek yüzünü tüm dünyaya anlatmaya devam ettiklerini dile getiren Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hep ifade ettiği gibi 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. FETÖ'nün ihanetlerini hep hatırda tutacağız. Milletimizin destansı mücadelesini, şehitlerimizin hatırasını, gazilerimizin kahramanlığını hep yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

                            9 BİN PROGRAM DÜZENLENECEK
                            Öte yandan İletişim Başkanlığının koordinasyon görevi çerçevesinde kurulan 15 Temmuz Proje Takip Sistemine, 2022 yılında kurum ve kuruluşlar tarafından yaklaşık 9 bin proje girişi ile son 6 yılın en yüksek proje/etkinlik sayısına ulaşıldı. Proje sayısı 2020 yılında 2 bin 961, 2021 yılında 3 bin 876 olurken, bu yıl gerçekleştirilecek program sayısı önceki iki senenin toplamını da aşarak 9 bine ulaştı. Bu sayı 15 Temmuz'un canlı tutulduğunun ve vatandaşların demokrasi nöbetini hala sürdürdüklerinin göstergesi oldu.

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                            Haberler Güncel Başkan Erdoğan 15 Temmuz destanının 6. yılında İstanbul Saraçhane Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu: Son sözü top tüfek değil iman belirler
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