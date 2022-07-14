Az kalsın emek emek bugünlere gelen Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesinden silinip gidecekti. Milli birlik ruhu FETÖ'yu durdurmuştur. Özlemini çektiğimiz kardeşlik duygusu ayağa kalkarak, helikopterlerin önü perdelenmiştir. FETÖ Türkiye tuzak kurmuştur. 'Vatanı koruyoruz' bahanesiyle ihanet etmenin alt yapısını oluşturmuş. Müdahale için uygun zamanı kollamıştır. 15 Temmuz'dan ders çıkarılmalı. Herkesin ortak hassasiyeti Türkiye'nin varlığı olmalıdır.

Devletin ve milletin bekası her türlü arayışın önündedir. Samimiyet ve inançla vurgulamak isterim ki etrafımız kuşatılmışken siyasi çekişmeler en çok uzak durmamız gereken mayınlı alanlardır. Türk milleti 15 Temmuz akşamından itibaren nasıl kucaklaşıp demokrasinin namusunu müdafaa ettiyse ülkenin istikbalini de müdafaa edecektir.

"TÜRKİYE KİMSESİZ BİR ÜLKE DEĞİLDİR"



Türkiye'den yana olanlarla, karşısında duranların mücadelesi bitmeyecektir. Başkentine ateş yağan milletin başka seçeneği yoktur. Gönülden bağlılığa Türk vatanını kutsal kabul edecek şekilde iç ve dış mihraklarla karanlık ilişkinin olmadığı aydınlık ve temiz fikri yapıya sahip büyük bir ülkeyiz. Cumhur ittifakıyız. Türk milleti karşısında toplanıp sıralanan odaklarla can pahasına da olsa kaçınmayız. Bunu yapanlara da zillet deriz. Elimizin tersiyle iteriz. Ganimet avcılığı yapmak için devreye girenlere sürekli gizli gündemlere yatırım yapanlar direnir bunların oyununu çatır çatır bozarız. Türkiye kimsesiz bir ülke değildir. Zillete düşmeyecektir. Türkiye'nin ihtiyacı farklılıkları birleştiren ayrılıkları kucaklayan kimlikleri millet kimliğinde buluşturan bir iradedir.

2023 yılında yarınları inşa edecektir. Türk milletini yaşatma konusunda and içmiş vatan sevdalılarıyız. 15 Temmuz gecesi kanunsuz uçak uçuranlar alçaklara methiye düzenler haçlı işbirlikçileridir. Bu maşaları tutan eller kanlıdır, Türk milletinin ebedi düşmanlarıdır. Emeller, din kisvesi altında türemiş kuytu köşelerde gizlenmiş uygun zaman kollanmıştır. Asya'nın hristiyanlaştırılmasında görevlendirilmiş tembihlenmiş insanlığın yüz karalarıdır. Türk milletinin kimliğinden rahatsız olanlar terörist başında elinde tutmuştur. FETÖ'cü terör çetesi kimin işine yarıyorsa silah gibi kullanılmıştır.



"TEHDİTLERE KULAK ASMAYACAĞIZ"



Hiçbiri 15 Temmuz musibeti kadar sarsmamıştır. 15 Temmuz işgal teşebbüsüdür. 15 Temmuz'da TBMM'yi bombalayan hainlerle 1920'lerde türbe tekmeleyen talan eden barbarlar arasında fark yoktur. Bununla hep övüneceğiz çok çalışacağız. Tehditlere kulak asmayacağız. Kardeşçe yaşayacağız. Bizim bizden başka dostumuz yoktur. 15 Temmuz'da millet kenetlendi birleşti ve oyuncuların maskesini düşürdü. Bu ruhun devamı korunmalıdır. Kısır gerilimlerle oyalanacak zaman yoktur.

Cumhur ittifakı bu özlemden doğmuştur. 'Bayrak inmez vatan bölünmez' diyerek ülkeye sahip çıkacağız. İsterse aynı karanlık yolun diğer taşeronları olsun Türk milletini yenemeyecekler.



Demokrasi dışı arayışların kaynağını ülkenin kötü gittiğine dair asılsız kaygılar oluşturmuştur. Birbirini besleyen döngü ile ekonomik kriz ve ardından yönetim istikrarsızlığı ile ülkemizin üzerinde dönüp durmuştur. Yönetimden uzak kalanların arzusu iktidara sandık dışından gelmek olmuştur. Duygu ve niyetlerini sıcak tutan ara rejim hevesleri arayışlarını sürdürerek bugünlere kadar gelebilmişlerdir. Kara bulutları kovmak çözümü siyaset içinde görenlerin en önde gelen sorumluluğudur. Biz bunun idrakindeyiz.

HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK?

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Saraçhane'de düzenlenecek anma programı dolayısıyla kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, program bitimine kadar İtfaiye Caddesi, İtfaiye ile Haydar Bey caddeleri arasında kalan Büyük Karaman Caddesi trafiğe kapatılacak.