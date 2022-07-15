Siyasilerden 15 Temmuz destanı mesajı: Unutmayacağız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Kalın, Türk milletinin bu hain darbe girişimini başarısızlığa uğratarak bir destan yazdığını belirterek, o gece canı pahasına milli iradeye sahip çıkanların kahramanlığına ve FETÖ'cü hainler ile destekçilerinin karanlık yüzüne tüm dünyanın tanık olduğunu ifade etti.
GÜVENDE OLAMAYACAKLAR
Türk milletinin dayanışma ruhunun, her türlü uluslararası destekli terör grubunun planlarını boşa çıkaracak güçte olduğunu vurgulayana Kalın, şunları kaydetti:
O geceki cesaretimiz, dik duruşumuz, birliğimiz ve kararlılığımız aynı heyecanla devam etmektedir. Devletimizin ve milletimizin ortak düşmanı olan FETÖ ile mücadelemiz kararlı bir şekilde sürdürülecektir. Darbe kalkışmasında bulunanlar dünyanın hiçbir yerinde güvende olamayacaktır.
Dini ve manevi değerleri istismar ve tahrif ederek bir ihanet şebekesi, sapkın bir inanç ve Türkiye düşmanlarının maşası haline gelen FETÖ'ye karşı her zemin ve satıhta mücadelemiz devam edecektir.
FETÖ'ye ülkelerinde kucak açanlara, göz yumanlara ve onları Türkiye'ye karşı kullanmaya çalışanlara çağrımızı yineliyoruz: Koynunuzda beslediğiniz yılan dönüp bir gün sizi de sokacaktır. Bu zehirli yapıdan bir an evvel kurtulun.
15 Temmuz destanının yıl dönümünde şehitlerimizi hürmetle, minnetle ve rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 Temmuz ruhuyla Türkiye aşkına gayretle çalışmaya devam edeceğiz.
NESİLDEN NESİLE ANLATILACAKTIR
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yılı ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
Şentop, paylaşımında şunları kaydetti:
Tarihi boyunca bağımsızlığına leke sürdürmeyen, şanlı bayrağımızı yere düşürmeyen, vatanına canı pahasına sahip çıkan aziz milletimizin yaktığı demokrasi meşalesi geleceğimizi aydınlatmaya devam edecek bu destan, nesilden nesile anlatılacaktır.
İman aydınlığının zulmün karanlığına galip çıktığı o gece, şehadete yükselen bütün vatan evlatlarını minnet ve şükranla anıyor, 251 şehidimize Cenabıhak'tan rahmet, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum.
HAİNLER VE DESTEKÇİLERİ UNUTULMAMALI
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Bakan Bozdağ, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün; birçok ülkenin ve karanlık gücün desteğiyle FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki teröristlerinin gerçekleştirdiği büyük bir ihanet olduğunu belirterek, bu ihaneti yapan hainlerin ve onlara destek verenlerin asla unutulmaması gerektiğini ifade etti.
DEMOKRASİ TARİHİNDE DÖNÜM NOKTASI
Bozdağ, Türk halkının 15 Temmuz'da; Cumhurbaşkanı'na, meclisine, hükümetine, iradesine, anayasasına ve demokrasisine ölümüne sahip çıktığını vurguladı.
Bozdağ şunları kaydetti:
15 Temmuz'da darbe teşebbüsüne karşı verdiği mücadeleyle Türk halkı, dünya demokrasi tarihine geçecek büyük bir destan yazmıştır. 15 Temmuz, Türkiye'nin ve Türk halkının yenilmez ve geçilmez bir güç olduğunun dosta ve düşmana ilan edildiği gündür. 15 Temmuz'da Türk halkı, hem darbe teşebbüsüne kalkışan TSK içindeki FETÖ'cü teröristleri hem de darbe teşebbüsüne destek veren ülkeleri ve karanlık güçleri yendi.
15 Temmuz'da halkın gücü, tankın gücünü yenmiştir. 15 Temmuz'da verdiği mücadeleyle Türk halkı; demokrasi, millet, devlet ve vatan düşmanlarına en büyük darbeyi indirmiştir. 15 Temmuz'da Türk yargısı darbeye ve darbecilere ilk defa biat etmemiş, hukuk kılıcıyla darbenin ve darbecilerin karşısında demokrasi, milli irade ve hukuk devletinden yana bir duruş sergilemiştir.