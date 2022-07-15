Siyasilerden 15 Temmuz destanı mesajı: Unutmayacağız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Kalın, Türk milletinin bu hain darbe girişimini başarısızlığa uğratarak bir destan yazdığını belirterek, o gece canı pahasına milli iradeye sahip çıkanların kahramanlığına ve FETÖ'cü hainler ile destekçilerinin karanlık yüzüne tüm dünyanın tanık olduğunu ifade etti.

GÜVENDE OLAMAYACAKLAR

Türk milletinin dayanışma ruhunun, her türlü uluslararası destekli terör grubunun planlarını boşa çıkaracak güçte olduğunu vurgulayana Kalın, şunları kaydetti:

O geceki cesaretimiz, dik duruşumuz, birliğimiz ve kararlılığımız aynı heyecanla devam etmektedir. Devletimizin ve milletimizin ortak düşmanı olan FETÖ ile mücadelemiz kararlı bir şekilde sürdürülecektir. Darbe kalkışmasında bulunanlar dünyanın hiçbir yerinde güvende olamayacaktır.

Dini ve manevi değerleri istismar ve tahrif ederek bir ihanet şebekesi, sapkın bir inanç ve Türkiye düşmanlarının maşası haline gelen FETÖ'ye karşı her zemin ve satıhta mücadelemiz devam edecektir.