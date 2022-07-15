Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 15 Temmuz açıklaması: Camiler darbeye karşı siper oldu

Aynı şekilde 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı da Diyanet İşleri Başkanlığımız milletimizin yanında büyük bir mücadele vermiştir. Özellikle Başkanlığımızın talimatıyla hocalarımızın camilerden okuduğu salalar, ezanlar, milletimizin direniş ruhunu daha da şahlandırmıştır. Camiler 15 Temmuz ihanetine karşı önemli siperlerden biri olmuştur. Zira inancını ve mukaddesatını her şeyin üstünde bilen asil milletimiz, vatanına, medeniyetine, hürriyetine kastedenlere karşı her zaman büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele etmiştir. 15 Temmuz'da da okunan salalar, meydanlarda hocalarımızın konuşmaları, yapılan dualar, darbe kalkışması ve ihanete karşı bir bilinç ve güçlü bir motivasyon oluşturmuş, milletimizin direncini güçlendirmiştir. Bunu yaparken de mensuplarımızdan bazıları şehit olmuş, bazıları gazi olmuştur. O gece sala okuduğu için darbecilerin saldırına dahi uğrayabilmişlerdir.

Diyanet İşleri Başkanlığımız her daim milletimize hizmet etmeye, her türlü zorlukta en önde milletimiz yanında olmaya devam edecektir.

-Dini kullananlar tarafından gerçekleştirilen bir darbe girişiminin etkileri ve zararları ne oldu?

İslam'ın, medeniyetimizin, kültür ve geleneğimizin temiz kavramları kirletilmeye çalışılmıştır. Nitekim İslâm kültür ve medeniyetine ait saygın kavramları, toplum üzerindeki etkisinden faydalanmak amacıyla istismar eden FETÖ, "imam, hocaefendi, cemaat, hizmet, himmet" gibi her biri ayrı değere sahip olan birçok kavramı kendine mâl ederek zedelemiştir. Örgüt hiyerarşisinde ve faaliyetlerinde sıkça kullanılan bu kavramlar, zamanla anlam kaymasına uğratılmış, aslında İslâm geleneğine ait oldukları halde muhtevaları değiştirilerek örgüte ait manalarla kullanılmaları sağlanmıştır. Bu durum, söz konusu kavramların hem toplumda itibar kaybına uğramasına hem de güven bunalımı sonucu kullanılmaz hale gelmesine sebep olmuştur. Söz konusu kavramlara karşı toplumda farklı algılar ve tepkiler gündeme gelmiştir. İslam'ın Allah, Kur'an, Peygamber gibi temel konularında batınî yorumlar, din ve dindarlık adına tedirgin yaklaşımlara, ciddi bir zihinsel karmaşaya, hatta sapmaya sebep olmuştur.

Aynı şekilde, İslam'ı referans aldığını iddia eden, fakat İslam'ın rahmet, merhamet, adalet, hak ve hukuk gibi asli değerleri ile bağdaşmayan icraatlar sergileyen, insan onurunu ayaklar altına alan, terör faaliyetleri gerçekleştiren, terör faaliyetlerini de sözüm ona dini referans aldığını iddia ederek yapan FETÖ gibi yapılar dinimize, inanç tasavvuruna, Müslüman kimliğine ciddi şekilde zarar vermiştir.. Müslüman imajını lekelemiştir. Samimi niyetle, sahih bilgiyle ve doğru yöntemle gayret eden kişi ve kurumlara karşı da endişeli bir bakışa ve mesafeli bir yaklaşıma sebebiyet vermiş, bizzat İslam'ın insanlığa umut, huzur, güven vadeden ilkelerinin tartışmaya açılmasına neden olmuştur.

Esasında son asır boyunca İslam dünyasında din ve dini değerler istismar edilerek fitne ve tefrika çıkartılmak istendiğini, ümmet coğrafyasında bazen şekilci, slogancı yaklaşımlarla, bazen de İslam'ın kavramlarının içini boşaltan anlayışlarla istismarcı kişi ve grupların varlığını biliyoruz. 15 Temmuz sürecinde, söz konusu fitne, ihanet ve terör yuvalarının gizli ve derin bir yapılanma ile ülkemiz ve milletimiz aleyhine de hain planlar ve çalışmalar yaptığını gördük.

Ancak FETÖ'nün kirli yüzü kısa sürede deşifre edildikten sonra milletimiz gerçeğin farkına varmıştır. Şu anda dünyada FETÖ'nün sirayet ettiği Müslüman toplumlar da büyük oranda bu örgütün dinimizi istismar eden hain bir yapı olduğunu anlamıştır.

Tabi yaşanan bu tecrübe bizlere özellikle inancımızı öğrenme konusunda daha özverili ve hassas olmamız gerektiğini, din istismarı meselesinin bir güvenlik meselesine dönüştüğünü göstermiştir. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız ve ilgili tüm kurum ve kişiler bu gerçeğe göre hizmet üretecek ve tedbir alacaktır.