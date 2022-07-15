Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 15 Temmuz açıklaması: Camiler darbeye karşı siper oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın milletimizin yanında büyük bir mücadele verdiğini belirterek, "Özellikle Başkanlığımızın talimatıyla hocalarımızın camilerden okuduğu salalar, ezanlar, milletimizin direniş ruhunu daha da şahlandırmıştır. Camiler 15 Temmuz ihanetine karşı önemli siperlerden biri olmuştur. Zira inancını ve mukaddesatını her şeyin üstünde bilen asil milletimiz, vatanına, medeniyetine, hürriyetine kastedenlere karşı her zaman büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele etmiştir" dedi.
Darbeci askerlerin halkın üstüne ateş ettikleri sırada, şehit olma ihtimaline karşı, belediyenin süs havuzunda abdest alan kahramanlar...
Okunan sala ve ezanların milletin direniş ruhunu daha şahlandırdığını belirten Erbaş, "Camiler 15 Temmuz ihanetine karşı önemli siperlerden biri olmuştur. Zira inancını ve mukaddesatını her şeyin üstünde bilen asil milletimiz, vatanına, medeniyetine, hürriyetine kastedenlere karşı her zaman büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele etmiştir." ifadelerini kullandı. Sabah'ta yer alan habere göre, Erbaş sorulara verdiği cevaplar şöyle:
-15 Temmuz darbe girişiminde, Diyanet'in tarihi rolünden bahseder misiniz?
Öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığının tarihimiz içindeki yerinden ve milletimiz için öneminden kısaca bahsetmek isterim. Diyanet İşleri Başkanlığı Fatih Sultan Mehmet dönemine, İstanbul'un fethinden sonra kurulan "müfti'l-en'âm" lara kadar giden uzun tarihsel tecrübelere dayanan bir teşkilattır ve tarihimizin en köklü kurumlarındandır. Hedefi, her türlü siyasi, mezhebi ve ideolojik görüşlerin üstünde kalarak dinimizin hakikatlerini, birlik, beraberlik, fedakârlık ve yardımlaşma gibi yüce prensiplerini halkımıza anlatmaktır.
Nitekim Diyanet İşleri Başkanlığının "Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" a göre görevi: 'İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" şeklinde ifade edilmiştir. Bu gaye ile Başkanlığımız, dinimizin ve medeniyetimizin hakkıyla anlaşılması, milletimizin birlik ve beraberliği, huzur ve kardeşliği gibi konularda hizmet üretmekte, üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye gayret etmektedir.