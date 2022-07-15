Vav TV İzle
Haberler Güncel 15 Temmuz kara geceden demokrasi zaferine! Şehit yakınları ve gaziler o gece yaşananları A Haber'de anlattı

15 Temmuz kara geceden demokrasi zaferine! Şehit yakınları ve gaziler o gece yaşananları A Haber'de anlattı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. O gece darbeci hainler 252 vatan evladını şehit etti. Şehit yakınları ve gaziler, o gece yaşananları 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda A Haber canlı yayınında anlattı.

15.07.2022 12:20 - Son Güncelleme: 15.07.2022 12:20
15 Temmuz kara geceden demokrasi zaferine! Şehit yakınları ve gaziler o gece yaşananları A Haber’de anlattı

Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
15 Temmuz kara geceden demokrasi zaferine! Şehit yakınları ve gaziler o gece yaşananları A Haber’de anlattı

Sokağa çıkan millet destan yazdı. Darbeci hainlere geçit vermedi.

15 Temmuz kara geceden demokrasi zaferine! Şehit yakınları ve gaziler o gece yaşananları A Haber’de anlattı

O karanlık gecede darbeci hainler 252 vatan evladını şehit etti. Binlerce kişi gazi oldu.

15 Temmuz kara geceden demokrasi zaferine! Şehit yakınları ve gaziler o gece yaşananları A Haber’de anlattı

Peki o gece neler? Millet darbeye nasıl "dur" dedi?

15 Temmuz kara geceden demokrasi zaferine! Şehit yakınları ve gaziler o gece yaşananları A Haber’de anlattı

A Haber ekipleri gün boyu haber nöbetinde. Yurt ve dünyanın birçok noktasından canlı bağlantılarla gün boyunca 15 Temmuz destanını ekranlara taşıyor.

SON DAKİKA