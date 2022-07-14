Bakan Koca: Bir doktorun, “Bu hasta da sancıları hak ediyor” dediği duyulmuş mu?

Sağlık Bakanı Koca, "Bir doktorun, "Bu hasta da sancıları hak ediyor" dediği duyulmuş mu? "Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor" cümlesi, suçun, kıymet bilmezliğin ta kendisidir. Doktorlar saygıyı hak ediyor. Biz saygımızı gösterelim." ifadelerine yer verdi.
KOCA'DAN AÇIKLAMALAR
Sağlık Bakanı Koca, "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak." dedi.
KONYA'DA DOKTOR ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet anları yaşandı. Hacı Mehmet Akçay isimli şahıs uzman doktor Ekrem Karakaya'yı silahla vurarak ağır yaraladı.
Saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip intihar etti.
Doktor Ekrem Karakaya