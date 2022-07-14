Bakan Koca: Bir doktorun, “Bu hasta da sancıları hak ediyor” dediği duyulmuş mu?

ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN DOKTORU SORUMLU TUTTU

Saldırganın 57 yaşındaki annesinin yaklaşık 1 ay önce doktor Karakaya tarafından ameliyat edildiği ancak anjiyonun ardından kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Saldırganın da annesinin yaşamını yitirmesinden doktoru sorumlu tuttuğu için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.

İŞYERİNDEN İZİN ALMIŞ

Hacı Mehmet Akçay'ın (39), güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Yunak Devlet Hastanesi'nden, belinden rahatsız olduğunu belirtip, burada ortopedi servisi olmadığı için Akşehir Devlet Hastanesi'ne gideceğini söyleyerek izin aldığı ortaya çıktı. Saldırının yaşandığı odada ise eşyaların dağıldığı görüldü.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TABANCA, RUHSATLI TABANCASIYMIŞ



Kardioloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı Şehir Hastanesi'ndeki klinikte ateş ederek öldürdükten sonra intihar eden Yunak Devlet Hastanesi'nde görevli Hacı Mehmet Akçay'ın saldırıda kullandığı tabancanın, kendi adına taşıma ruhsatlı olduğu ortaya çıktı.

Güvenlik görevlisi Yunak ilçe devlet hastanesinde görev yapıyordu



Saldırgan Hacı Mehmet Akçay