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    • 14.07.2022 19:03
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    İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı olacak | 15 Temmuz'da kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar

    Son dakika haberine göre İstanbul'da yapılacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri nedeniyle bazı yolların trafiğe kapalı olacağını duyurdu. Valilik alternatif güzergahları da paylaştı.

    İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı olacak

    İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Saraçhane'de düzenlenecek anma programı dolayısıyla kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın 13.00 itibarıyla program bitimine kadar kapanacak yollar şöyle: "Macar Kardeşler Caddesi (İBB Önünden Çift Taraflı Kapanacak). İtfaiye Caddesi. Büyük Karaman Caddesi. Kavalalı Sokak Macar Kardeşler Caddesi istikameti. Dolap Caddesi Horhor Caddesi kesişimi kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi istikametine Horhor Caddesi kapatılacak. Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi kesişimi kavşaktan Saraçhane istikametine kapatılacak."

    Kapatılacak yollara alternatif olarak Atatürk Bulvarı, Akdeniz Caddesi, Balat Sahil Yolu ve Vatan Caddesi kullanılabilecek.

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    Haberler Güncel İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı olacak | 15 Temmuz'da kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar
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