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    • Güncel
    • 11.07.2022 17:20
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    • 11.07.2022 17:34
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    Sözcü'nün "Topkapı Sarayı’nda 500 yıllık çinileri matkapla deldiler!" haberi yalan çıktı!

    Son dönemde tarihi yapılarla ilgili ortaya atılan asılsız iddialara bir yenisi daha eklendi. CHP'nin yayın organlarından Sözcü Gazetesi'nin "Topkapı Sarayı’nda 500 yıllık çinileri matkapla deldiler!" başlığıyla servis ettiği haber yalan çıktı. Milli Saraylar'dan yapılan açıklamada iddianın gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

    takvim.com.tr
    Yalan fabrikası!

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organlarından Sözcü Gazetesi yine asılsız habere imza attı.

    SÖZCÜ'DEN 'ÇİNİLER MATKAPLA DELİNDİ' İDDİASI
    Son dönemde tarihi yapılarla ilgili ortaya atılan yalanlara bir yenisi ekleyen Sözcü, "Topkapı Sarayı'nda 500 yıllık çinileri matkapla deldiler!" başlığıyla bir haber servis etti.

    MİLLİ SARAYLAR BAŞKANLIĞI'NDAN YALANLAMA
    Sözcü'nün haberine Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yalanlama geldi.

    Milli Saraylar Başkanlığı'ndan, yapılan açıklamada "Harem Dairesi 3. Murat Has Odası girişinde yer alan tarihî çiniler üzerine 1950'li yıllarda eklenen kapı kancaları, restorasyon çalışmaları sebebiyle çıkarılmış, gerekli müdahaleden sonra aslına uygun şekilde yerlerine takılacaktır. İddia edildiği gibi çinilerin matkapla delinmesi veya restorasyona aykırı herhangi bir müdahalede bulunulması söz konusu değildir" denildi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Topkapı Sarayı çinilerinin matkapla delindiğine dair sosyal mecralarda ve bir takım internet sitelerinde yer alan iddialar, maksatlı ve gerçek dışıdır. Harem Dairesi 3. Murat Has Odası girişinde yer alan tarihî çiniler üzerine 1950'li yıllarda eklenen kapı kancaları, restorasyon çalışmaları sebebiyle çıkarılmış, gerekli müdahaleden sonra aslına uygun şekilde yerlerine takılacaktır.

    MATKAPLA DELİNMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR
    Milli Saraylar sorumluluğundaki alanlarda iddia edildiği gibi çinilerin matkapla delinmesi veya restorasyona aykırı herhangi bir müdahalede bulunulması söz konusu değildir. Huzur ve mutluluğu milletçe hep birlikte yaşadığımız bayram gibi özel günlerde ortaya atılan gerçek dışı iddialar, maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.

        "HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULACAK"
        Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır"
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        Haberler Güncel Sözcü'nün "Topkapı Sarayı’nda 500 yıllık çinileri matkapla deldiler!" haberi yalan çıktı!
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