FETÖ ve CHP'nin 'Kaşıkçı Elması' iddiası yalan çıktı! Veli Ağbaba, Barbaros Şansal ve Akın İpek...

FETÖ firarisi Akın İpek, CHP'li Veli Ağbaba, Barbaros Şansal gibi isimlerin başını çektiği ve trollerin köpürttüğü "Kaşıkçı Elması çalındı" iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı.
SOSYAL MEDYADA ALGIYI BAŞLATTILAR: "KAŞIKÇI ELMASI ÇALINDI"
Her fırsatta sosyal medyada ortak algı operasyonu çeken ekip bu kez Kaşıkçı Elması çalındı yalanını pompaladı.
CHP'Lİ VELİ AĞBABA: YAĞMA VAR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Twitter üzerinden "Müzelerde yağma var! Kaşıkçı Elması'nın Topkapı Sarayı Müzesi'nden kaybolduğu söyleniyor. Müzelerde özellikle son yıllarda hırsızlık ciddi oranda arttı! İktidar üç maymunu oynuyor. Kimbilir belki bu hırsızlık da organizedir, birilerinin bilgisi dahilindedir." paylaşımını yaptı.
FETÖ'CÜ AKIN İPEK: TOPKAPI SARAYI SOYULDU
Ağbaba gibi yalanı köpürten isimlerden biri de FETÖ firarisi Akın İpek oldu. İpek, "Ülkenin geldiği yere bak arkadaş... Topkapı sarayı soyuldu, Kaşıkçı Elması kayıp diye haberler var; Yok artık diyemiyoruz. Yok artık diyemiyoruz, çünkü herifler 10 000 lerce pırıl pırıl gencin hayatını çaldılar. 1000 tane Kaşıkçı Elması, 1 tanesinin tırnağı etmez..." şeklinde algı içerikli paylaşımıyla yalana ortak oldu.