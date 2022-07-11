Muhalefetin kirli 'Osmangazi' siyasetine rekor tokadı: 1 günde 80 bin araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
Türkiye'ye katma değer katan projeleri bir bir hayata geçirdiklerini aktaran Karaismaioğlu, bu projelerin arasında 1915 Çanakkale Köprüsü ve Osmangazi Köprülerinin yer aldığına işaret etti.
İSTANBUL-İZMİR ULAŞIMI 3,5 SAATE İNDİ
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 384 kilometre otoyol, 42 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 426 kilometrelik güzergahı kapsadığını ifade eden Karaismailoğlu, otoyol ile güzergahın 100 kilometre kısaldığı, 8,5 saat olan İstanbul-İzmir ulaşımının 3,5 saate indiğini belirtti.
Karaismailoğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu yapılmamış olsaydı yoğun günlerde seyahat süresinin 13 saate kadar çıkacağına işaret etti.
KÖRFEZİ GEÇMEK ARTIK 6 DAKİKA
Osmangazi Köprüsü'nün, İstanbul'u Ege'ye bağlayan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli kesimini oluşturduğuna vurgu yapan Karaismailoğlu, köprünün 1 Temmuz 2016'da tamamlanarak hizmete açıldığını anımsattı.
Karaismailoğlu, "Körfezi otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek bir buçuk saati, feribot ile geçmek ise 45 ila 60 dakika sürüyordu. Yoğun günlerde bekle süresi saatleri buluyordu. Artık, Osmangazi Köprüsü'yle körfez 6 dakikada geçilebiliyor" dedi.
SAATLER SÜREN FERİBOT KUYRUĞU SONA ERDİ
Zamandan ciddi anlamda tasarruf elde edildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Özellikle tatil dönemlerinde saatler süren feribot sırası Osmangazi Köprüsü ile sona erdi. Osmangazi Köprüsü yapılmamış olsaydı artan araç sayısı ve artan trafik nedeni ile feribotlar hizmet veremeyecek seviyeye gelecekti. Vatandaşlarımız, kilometrelerce ve saatlerce beklemeye mahkum kalacaktı" ifadelerini kullandı.
GARANTİ KARŞILAMA ORANI YÜZDE 108
Bakan Karaismailoğlu, 4 Temmuz'da 43 bin 301 aracın kullandığı Osmangazi Köprüsü'nün garanti karşılama oranının yüzde 108 olduğunu bildirdi.
Bakan Karaismailoğlu şu detayları paylaştı:
5 Temmuz'da 43 bin 492 araç geçişi ile garanti karşılama oranı yüzde 109, 6 Temmuz'da 49 bin 453 araç ile garanti karşılama oranı yüzde 124 olarak gerçekleşti. 7 Temmuz'da 64 bin 296 araç Osmangazi Köprüsü'nden geçiş yaptı. Garanti karşılama oranı da yüzde 161 seviyesine yükseldi.
Arife günü, yani 8 Temmuz Cuma günü, araç hareketliliğinde ciddi oranlarda artış yaşandı. Toplam 80 bin 624 aracın köprüyü kullandığı belirlendi. Garanti karşılama oranı ise yüzde 202'lere çıktı.
Son 6 ayda ortalama 46 bin araç Osmangazi Köprüsü'nü kullandı. Planlı yatırımlarımızla milletimize hak ettiği projeleri kazandırmaya devam ediyoruz.