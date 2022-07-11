Arkadaşları 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'i anlattı: "Hainlere hiç bir zaman fırsat vermeyeceğiz"

Kayseri özel Harekatta görev yapan Ezgi Taşkıran ise şunları anlattı: "Cennet adı gibi huzurlu, soyadı gibi yiğit biriydi. Şehitlerimiz rahat uyusun bizler var oldukça kimse bu bayrağı yere düşüremez. Hainlere hiç bir zaman fırsat vermeyeceğiz"
15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na FETÖ'cü hainlerin attığı bombalarla şehit düşen 7 kadın özel harekatçıdan biri olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'i silah arkadaşları unutmadı, unutturmadı. Şehit Cennet'in devre arkadaşları, hain kalkışmanın üzerinden geçen 6 yılda her fırsatta Cennet'in ailesini ve kabrini ziyaret ettiler. Şehit Cennet Yiğit'in devre arkadaşları olan Ağrı Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Kübra Karahan ve Kayseri Özel Harekatta görev yapan Ezgi Taşkıran, Cennet'le olan dostluklarını anlattılar.
Şehit Cennet Yiğit ile Ankara'daki Polis akademisinde birlikte eğitim aldığını ve birlikte mezun olduğunu belirten Komiser Kübra Karahan, "Biz Cennetle 2015'te akademide tanıştık. Cennet özel harekatçı oldu ama ben sakatlık yaşadığım için özel harekat kursuna gidemedim. Ama onların kurs dönemlerinde hafta sonları beraberdik. Cennet'le Ankara'da bir çay bahçesi vardı ve hafta sonları orada buluşup konuşurduk.