Arkadaşları 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'i anlattı: "Hainlere hiç bir zaman fırsat vermeyeceğiz"





"ŞEHİTLERİMİZİN ÖCÜNÜ ALMAK İÇİN PÖH OLDUM"

Kübra Karahan sözlerin şöyle sürdürdü: "Onlar şehit olduktan sonra daire başkanlığı 100 kadın özel harekatçı alacağı yönünde yazı gönderdi. Ben de hemen başvurup özel harekat kursu almaya başladım. Erkeklerle aynı şeyleri yapıyorsunuz. Ben 50 kiloydum, taşıdığım çelik yelek 10 kiloydu. Erkeklerle birlikte koştuk süründük. Çoğu zaman bırakmayı düşündüm. Çok zor bir eğitim geçirdiğimde ertesi gün artık 'feragat edeceğim bu işi yapamayacağım' dediğim anda hep Cennet'i aklımdan geçirdim.



Cennet ben yunuslarda çalıştığımda hep bana 'Ben senin üniformana hayranım sen benim üniformama hayransın. Birlikte çalışmamız için senin özel harekatçı olman lazım. Bak biz hepimiz seni bekliyoruz' diyerek bana güç verirdi. Özel harekatta bir gece bize intikal yaptırdılar. Sirenler çaldı hızla hazırlanıp çıktık. Dağda belimize kadar kar vardı. O anda çok zorlandım ve aklımdan feragat etmek geçti. Tam bitti dediğim anda Cennet'in bana söyledikleri aklıma geldi. O an 'hayır Kübra sen özel harekatçı olacaksın ve arkadaşlarının intikamını alacaksın, şehitlerinin kanını yerde bırakmayacaksın' dedim kendi kendime. Tam bitti değim anda Cennet'in manevi desteğiyle en zor eğitimleri tamamladım"