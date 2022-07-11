Karadeniz gazı için kritik viraj dönüldü: Yol haritası ortaya çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamıştı. Söz konusu keşif, Türkiye'nin tarihindeki en büyük gaz keşfi olarak kayıtlara geçmişti.
540 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTI
Başkan Erdoğan, 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını açıklamıştı.
Karadeniz'deki gaz rezervi, Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşfin ardından ise toplamda 540 milyar metreküpe ulaştı.
Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğalgazı taşıyacak borular, sığ kısımların ardından 'Castorone' adlı gemi tarafından derin sularda deniz tabanına yerleştirilmeye başlandı.
5 BİNDEN FAZLA PERSONEL MESAİDE
Her gün bir aşamanın daha geçildiği projede karadaki çalışmaların hızı denizde de aynı süratle ilerliyor. Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğalgaz keşfi olarak kayıtlara geçen Sakarya Gaz Sahası'nda 5 binin üzerinde personel mesai harcıyor.