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    • Güncel
    • 11.07.2022 10:12
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    • 11.07.2022 10:30
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden 6 il için sarı kodlu alarm: Kuvvetli yağış geliyor! Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon...

    Son dakika haberi! Bayramın ilk günü İstanbul'da etkili olan yağmur sele dönmüş birçok ev ve iş yerini su basmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün de yağış beklenecek illeri sarı kodlu uyarı verdi. Buna göre yağışların, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize il geneli ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması beklenirken vatandaşlar ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıldı.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden 6 il için sarı kodlu uyarı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Erzincan ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor.

    YURT GENELİNDE HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
    Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 31°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL °C, 29°C
    Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DENİZLİ °C, 34°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 30°C
        Az bulutlu

        KÜTAHYA °C, 25°C
        Parçalı bulutlu

        MANİSA °C, 34°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı bulutlu, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 33°C
        Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA 24°C, 37°C
        Parçalı bulutlu

        HATAY °C, 29°C
        Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 29°C
        Parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 28°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 27°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 27°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor.

            AMASYA °C, 29°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ÇORUM °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 28°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 29°C
            Parçalı bulutlu

            KARS °C, 29°C
            Parçalı bulutlu

            MALATYA °C, 34°C
            Az bulutlu

            VAN °C, 28°C
            Az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 38°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 36°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 38°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 39°C
            Az bulutlu ve açık

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden 6 il için sarı kodlu alarm: Kuvvetli yağış geliyor! Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon...
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