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    • Güncel
    • 11.07.2022 10:45
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    • 11.07.2022 11:00
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    Et ve Süt Kurumu'ndan flaş "kurbanlık" açıklaması! Hepsi satın alınacak

    Son dakika haberi | Et ve Süt Kurumu, Kurban Bayramı'nda satılmayarak üreticinin elinde kalan kurbanlıkların kurum tarafından satın alınacağını ve ücretlerin 10 gün içerisinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

    Et ve Süt Kurumu’ndan flaş kurbanlık açıklaması

    Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı nedeniyle üreticiler tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılmayan kurbanlıklar, Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak.

    Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
    Kurban Bayramı nedeniyle üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılmayan kurbanlıklar, Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacaktır.

    Üreticilerimizin 13-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında en yakın ESK Kombinalarına veya sözleşmeli kesimhanelere başvurmaları halinde, kurbanlıkları Kurum karkas alım fiyatlarından satın alınacaktır.

    Et ve Süt Kurumu kesimhanelerine üreticimizden gelen bütün talepler karşılanacak olup ödemeler 10 gün içerisinde üreticilerimizin hesaplarına aktarılacaktır.

    Kurum karkas fiyatlarımız; I. kalite dana 94 TL/Kg, II. kalite dana fiyatı 80 TL/Kg'dir. Küçükbaş hayvanlarda ise kuzu alım fiyatı 88 TL/Kg, toklu fiyatı 82 TL/Kg, koyun alım fiyatı 70 TL/Kg'dir.

    Et ve Süt Kurumu ayrıca üreticinin nakliye ve bakım masraflarını dikkate alarak cari karkas kilogram alım fiyatlarına ilave olarak 1 TL/ Kg prim ödemesi yapacaktır. Örneğin, 300 kg karkas ağırlığı olan büyükbaş hayvan alımıma ilave olarak hayvan başına 300 TL; 25 kg koyun karkasına da hayvan başına 25 TL ilave ödeme yapılacaktır.

    Kesim randevularını e-Devlet üzerinden alabileceklerini hatırlatır, tüm üreticilerimize bereketli kazançlar dileriz.

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    Haberler Güncel Et ve Süt Kurumu'ndan flaş "kurbanlık" açıklaması! Hepsi satın alınacak
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