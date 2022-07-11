Et ve Süt Kurumu'ndan flaş "kurbanlık" açıklaması! Hepsi satın alınacak

Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı nedeniyle üreticiler tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılmayan kurbanlıklar, Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak.

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Kurban Bayramı nedeniyle üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılmayan kurbanlıklar, Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacaktır.

Üreticilerimizin 13-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında en yakın ESK Kombinalarına veya sözleşmeli kesimhanelere başvurmaları halinde, kurbanlıkları Kurum karkas alım fiyatlarından satın alınacaktır.