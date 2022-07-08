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    • Güncel
    • 08.07.2022 22:53
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    • 08.07.2022 23:47
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    CHP'li Seyhan Belediyesi'ne PKK/KCK operasyonu! Başkan Yardımcısı Funda Buyruk görevden uzaklaştırıldı

    Son dakika haberi! CHP'li Seyhan Belediyesi'ne PKK operasyonu düzenlendi. Başkan yardımcısı dahil 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda, aralarında CHP'li Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk ve HDP'lilerin de bulunduğu çok sayıda zanlı gözaltına alınmıştı. Funda Buyruk’u işe PKK’lılar tarafından yerleştirdiği, ortaya çıkarken, belediyeye gönderilen sahte maliyet belgelerin kendisine geldiği ve sözde değer ailelerini işe aldırdığı ortaya çıktı. Funda Buyruk'u aynı dosyada tutuklu bulunan PKK/KCK Çukurova Bölge sorumlusu Mehmet Saruhan ile kameraların görmediği üst kata çıkarak 34 dakika görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

    CHP’li Seyhan Belediyesi’ne PKK/KCK operasyonu!

    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK'nın Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yerel Yönetimler Alanı sorumlusu Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Avukat Funda Buyruk, emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    CHP-PKK İLİŞKİSİ

    Soruşturma dosyasında yer alan şüpheliler arasındaki görüşmede Funda Buyruk'un terör örgütü üyeliğinden cezaevine giren HDP PM üyesi Mehmet Hüsamettin Yürek tarafından belediyeye yerleştirildiği ortaya çıktı. Buyruk'un ise kırsalda öldürülen PKK'lı terörist Çağla Uzun'un ağabeyi sözde değer ailelerinden olan Mahsun Uzun'u Seyhan Belediyesi'nde işe aldığı tespit edildi.

    Kırsal alanda faaliyet yürüten Gülistan Helin Özbay'ın sözde değer ailelerinden olan halası Evin Özbay'a Seyhan Belediyesi bünyesinde Gülbahçesi mahallesinde açılan Dengbej evinde, yaşı küçük çocuklara örgüt bilincini oluşturmak amacı ile örgüt mensuplarına verilen ilk eğitim olan Kürt Tarihi adlı dersi vermesi için iş teklif edildiği belirlendi. Seyhan Belediyesi'ne ait örgütsel ideolojiyi geliştirmek için açılan Dengbej evinin açılması sırasında malzeme alımı ile ilgili olarak şişirilmiş yüksek maliyetli sahte belgelerin hazırlandığı ve bu belgelerin Seyhan Belediyesi'ne gönderildiği Funda Buyruk'un ise söz konusu satın alma, ödeme aşamasında yetkili olduğu tespit edildi.

        34 DAKİKALIK GÖRÜŞME

        Dosya kapsamında tutuklu bulunan KCK İdeolojik alan sözcüsü Ayşe Irmak'ın yeni projelerle alakalı görüşmek için Funda Buyruk'u derneğe çağırdığı ancak işinin çıkması nedeniyle Irmak'ın dernekten ayrıldığı, ardından Buyruk'un derneğe geldiği ve aynı dosyada tutuklu bulunan PKK/KCK Çukurova Bölge sorumlusu Mehmet Saruhan ile kameraların görmediği üst kata çıkarak 34 dakika görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

        TERÖRİSTLERLE YAKIN İLİŞKİDE

        Buyruk'un, Binevş Kültür ve Sanat Derneği içerisinde Kürt dili bayramı adı altında başlayarak terör örgütünün propagandasına dönüşen etkinliğe katılarak güvenlik güçleriyle girilen çatışmada ölen örgüt mensupları için saygı duruşunda bulunduğu belirlenirken evinde yapılan aramada kimlik ve adres bilgilerinin bulunduğu liste ele geçirildi. Listede birçok şahsın 1.derece yakınları arasında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösteren ve güvenlik güçleriyle girilen çatışmalarda ölen örgüt mensuplarının aileleri olduğu ortaya çıktı. Buyruk'un ev aramasında ayrıca 3 adet PKK/KCK Kadın yapılanmasına ait Jineoloji isimli kitaplar ele geçirilirken, dijital dokümanlarında Biji Serok Apo şeklinde sloganlar atılan grubun içersinde olduğu ve slogan eşliğinde halay çektiği tespit edildi.

        Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK'nın Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        ŞAFAK BASKINI YAPILDI
        HDP Adana İl Eş Başkanları Mehmet K. ile Helin K. ve Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda B.'nin de aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.

        Başkan Yardımcısı Funda Buyruk dahil 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

        KOÇ BAŞLARIYLA GİRDİLER
        Özel harekat polisleri evlerin kapılarını koç başlarıyla kırıp içeri girdi.

            Polis şahısları yere yatırıp etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı.

            Operasyonda, HDP Adana İl Eş Başkanları Mehmet K. ile Helin K. ve CHP'li Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da aralarında bulunduğu çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

            SÖZDE TÜRKİYE SÖZCÜSÜNE VAN'DA GÖZALTI
            Adana'da başlatılan, terör örgütü PKK/KCK/TDÖ'nün Çukurova yapılanmasına yönelik operasyonda; sözde Türkiye sözcüsü Ayşe Irmak da Van'daki adresinde gözaltına alındı. Irmak'ın, örgütün Suriye ve Irak'taki kamplarına gidip, geldiği daha önce de cezaevine girdiği öğrenildi. Irmak'ın, işlemlerinin ardından Adana'ya getirileceği kaydedildi.

            Ayrıca operasyon kapsamında, örgütün sözde Çukurova bölge sorumlusu Mehmet S. ile kadın sorumlusu Emetullah A.'nın da gözaltına alındığı bildirildi. Operasyondaki gözaltı sayısı ise 36'ya yükseldi.



            Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk

            Polis Seyhan Belediyesinde başkan yardımcısının odasında da arama yaptı. Polisin araması hala devam ediyor.

            Funda Buyruk, basın mensuplarının 'neden gözaltına alındınız' sorusuna, "Siz daha iyi bilirsiniz" yanıtını verirken, basın mensubunun 'PKK operasyonunda gözaltına alındınız' demesi üzerine "O sizsiniz" diye tepki gösterdi. Şüpheliler adli tıpta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

                CHP'Lİ BELEDİYELERİN PKK'LI DEĞER AİLESİ SEVGİSİ
                Öte yandan operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı. PKK'nın, sözde "Değer Ailesi" adını verdiği yapılanması, CHP belediyelerin istihdam kapısı oldu. PKK/KCK/TDÖ soruşturması kapsamında bu sabah saatlerinde gözaltına alınan CHP'li Adana Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk, işe alımlarda PKK'nın sözde Değer Ailesi yapılanmasına öncelik verdiği ortaya çıktı.

                DAĞA ÇIKAN YA DA DAĞDA ÖLEN PKK'LI
                Örgüt mensuplarının ailelerinden oluşan sözde Değer ailesi yakınlarına CHP belediyelerinin son dönemde ilgisi arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Terör örgütü PKK ile iltisaklı Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine (DİAYDER) üzerinden market yardım kartları örgüt mensuplarının ailelerin de olduğu değer ailesi üyelerine dağıtılmıştı.


                *BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINDA*
                PKK/KCK/TDÖ soruşturması kapsamında Adana'da bugün sabah saatlerinde yapılan operasyonda aralarında Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve HDP il teşkilatı yöneticilerinin de bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.

                ÜST DÜZEY ÖRGÜT MENSUBU İLE GÖRÜŞTÜ, İŞE ALIMLARDA DEĞER AİLELERİNE ÖNCELİK VERDİ
                PKK/KCK terör örgütünün sözde yerel yönetimler sorumlusu olan CHP Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un, üst düzey örgüt mensubu Mehmet Saruhan'la görüştüğü, Değer ve Yurtsever adlı iki ailenin mensuplarının Seyhan Belediyesinde işe alınmasına öncelik verdiği tespit edildi.


                BELEDİYEDEN ÖRGÜT DERNEĞİNE TAHSİS
                Buyruk'un ayrıca Gülbahçesi Mahallesi Semt Pazarı yanına yapılan Seyhan Belediyesine ait ek hizmet binasında 'Binevş Kültür ve Sanat Derneği'ne tahsis edildiği ve burada kullanılacak halı, masa, sandalye, müzik malzemeleri gibi araç gereçleri de İlyas Arzu ve Murat Gürbüz ve Jiyan Savcı adlı şüphelilerce şişirilmiş yüksek maliyetli sahte belgeler hazırladığı, sahte şekilde hazırlanan geçersiz teklif formlarının, teknik şartnamelerin düzenlenmesi sonrası Seyhan Belediyesine gönderildiği belirlendi.

                Funda Buyruk'un da Belediyenin satın alma/ödeme yapma aşamalarında karar alan kişiler arasında bulunduğu tespit edildi.

                Belediyenin ek hizmet binasının 3. katının tahsis edildiği Binevş Kültür ve Sanat Derneğinde örgütsel eğitim verilmesinin planlandığı, örgütsel eğitim verecek ve çalıştırılacak kişilere ait listenin daha önceden Funda Buyruk'a verildiği ve liste ile ilgili olarak Funda Buyruk ile görüşüleceği belirlendi.

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                Haberler Güncel CHP'li Seyhan Belediyesi'ne PKK/KCK operasyonu! Başkan Yardımcısı Funda Buyruk görevden uzaklaştırıldı
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