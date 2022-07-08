CHP'li Seyhan Belediyesi'ne PKK/KCK operasyonu! Başkan Yardımcısı Funda Buyruk görevden uzaklaştırıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK'nın Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yerel Yönetimler Alanı sorumlusu Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Avukat Funda Buyruk, emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
CHP-PKK İLİŞKİSİ
Soruşturma dosyasında yer alan şüpheliler arasındaki görüşmede Funda Buyruk'un terör örgütü üyeliğinden cezaevine giren HDP PM üyesi Mehmet Hüsamettin Yürek tarafından belediyeye yerleştirildiği ortaya çıktı. Buyruk'un ise kırsalda öldürülen PKK'lı terörist Çağla Uzun'un ağabeyi sözde değer ailelerinden olan Mahsun Uzun'u Seyhan Belediyesi'nde işe aldığı tespit edildi.
Kırsal alanda faaliyet yürüten Gülistan Helin Özbay'ın sözde değer ailelerinden olan halası Evin Özbay'a Seyhan Belediyesi bünyesinde Gülbahçesi mahallesinde açılan Dengbej evinde, yaşı küçük çocuklara örgüt bilincini oluşturmak amacı ile örgüt mensuplarına verilen ilk eğitim olan Kürt Tarihi adlı dersi vermesi için iş teklif edildiği belirlendi. Seyhan Belediyesi'ne ait örgütsel ideolojiyi geliştirmek için açılan Dengbej evinin açılması sırasında malzeme alımı ile ilgili olarak şişirilmiş yüksek maliyetli sahte belgelerin hazırlandığı ve bu belgelerin Seyhan Belediyesi'ne gönderildiği Funda Buyruk'un ise söz konusu satın alma, ödeme aşamasında yetkili olduğu tespit edildi.