CHP'li Seyhan Belediyesi'ne PKK/KCK operasyonu! Başkan Yardımcısı Funda Buyruk görevden uzaklaştırıldı



BELEDİYEDEN ÖRGÜT DERNEĞİNE TAHSİS

Buyruk'un ayrıca Gülbahçesi Mahallesi Semt Pazarı yanına yapılan Seyhan Belediyesine ait ek hizmet binasında 'Binevş Kültür ve Sanat Derneği'ne tahsis edildiği ve burada kullanılacak halı, masa, sandalye, müzik malzemeleri gibi araç gereçleri de İlyas Arzu ve Murat Gürbüz ve Jiyan Savcı adlı şüphelilerce şişirilmiş yüksek maliyetli sahte belgeler hazırladığı, sahte şekilde hazırlanan geçersiz teklif formlarının, teknik şartnamelerin düzenlenmesi sonrası Seyhan Belediyesine gönderildiği belirlendi.

Funda Buyruk'un da Belediyenin satın alma/ödeme yapma aşamalarında karar alan kişiler arasında bulunduğu tespit edildi.

Belediyenin ek hizmet binasının 3. katının tahsis edildiği Binevş Kültür ve Sanat Derneğinde örgütsel eğitim verilmesinin planlandığı, örgütsel eğitim verecek ve çalıştırılacak kişilere ait listenin daha önceden Funda Buyruk'a verildiği ve liste ile ilgili olarak Funda Buyruk ile görüşüleceği belirlendi.