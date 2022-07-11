Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.07.2022 15:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.07.2022 15:42
    ABONE OL

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayramda acı bilançoyu açıkladı: 25 kaybımız var

    Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram trafiği için teyakkuzda olduklarını açıkladı. Vatandaşlara "emniyet kemeri" çağrısında bulunan Soylu, bayramdaki acı bilançoyu da açıkladı.

    Bayramda acı bilanço: 25 kaybımız var

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram trafiği için teyakkuzda olduklarını belirterek, vatandaşlara 'emniyet kemerini ihmal etmeyin' çağrısında bulundu.


    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arefe günü ve bayramın ilk gününde 25 kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Vatandaşlara trafikte dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunana Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Lütfen trafik kurallarına uyalım. 7-18 Temmuz tarihleri arasında bayram trafiği için teyakkuzdayız. 8 Temmuz arefe günü 8, 9 Temmuz bayramın 1. günü 8, 10 Temmuz bayramın 2. günü 9 olmak üzere toplam 25 kaybımız var. Emniyet kemerini ihmal etmeyelim. bayramınız kemerli olsun."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sri Lanka’da CIA destekli ABD darbesi
    Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayramda acı bilançoyu açıkladı: 25 kaybımız var
        SON DAKİKA