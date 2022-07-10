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    • 10.07.2022 12:07
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    En fazla yağışı Sarıyer aldı! Vatandaşlardan telefonlara dönmeyen CHP'li İBB'ye sert tepki: Kimse için çalışmıyorlar

    Son dakika haberi! İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, kentte en fazla yağışı 113 kilogram ile Sarıyer aldı. Evini su basan vatandaşlar CHP'li İBB ve İSKİ'yi aradıklarını ancak herhangi bir dönüş olmadığını bildirerek sert tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’li İBB’ye tepki: Kimse için çalışmıyorlar

    AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların süreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

    Gece saatlerinde yaşanan kuvvetli sağanak yağmur ve yoğun yıldırım Başakşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü'nde etkili oldu. Anlık şimşek verisi haritalarından, dakikada 65 şimşek çakmasının yaşandığı görüldü.

    Meteorolojik verilere göre İstanbul'da bayramın geri kalan günlerinde yağış beklenmezken, yeni hafta boyunca sıcaklık 28 ila 31 derece aralığında seyredecek.

        EN FAZLA YAĞIŞ SARIYER'DE
        Kuvvetli yağış, Anadolu yakasında Boğaz çevresi ile Avrupa yakası geneline etkili oldu. Gece boyunca yoğun şimşek ve gök gürültüsü eşliğinde yağan yağmur neticesinde en fazla yağış Sarıyer (113kg/m2), Büyükçekmece (99kg/m2), Eyüpsultan (96kg/m2), Şişli(78kg/m2) ve Beykoz'da (76kg/m2) kaydedildi. Diğer ilçelerde ise 20-50kg/m2 oranında yağış gözlendi.

        Evini su basan vatandaşlar CHP'li İBB ve İSKİ'yi aradıklarını ancak herhangi bir dönüş olmadığını bildirerek sert tepki gösterdi.


        KİMSE İÇİN ÇALIŞMIYORLAR
        Sarıyer'de evine dolan sel sularını temizleyen bir vatandaş, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "3-4 defa aradık. İSKİ'yi de aradık belediyeyi de aradık. Hiçbir şekilde dönüş yapmadılar ve sadece açıldığı zaman 16 milyon için çalışıyoruz diyorlar ama maalesef kimse için çalışmıyorlar çünkü ev berbat halde şu anda." dedi.

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        Haberler Güncel En fazla yağışı Sarıyer aldı! Vatandaşlardan telefonlara dönmeyen CHP'li İBB'ye sert tepki: Kimse için çalışmıyorlar
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