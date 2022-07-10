En fazla yağışı Sarıyer aldı! Vatandaşlardan telefonlara dönmeyen CHP'li İBB'ye sert tepki: Kimse için çalışmıyorlar

Evini su basan vatandaşlar CHP'li İBB ve İSKİ'yi aradıklarını ancak herhangi bir dönüş olmadığını bildirerek sert tepki gösterdi.



KİMSE İÇİN ÇALIŞMIYORLAR

Sarıyer'de evine dolan sel sularını temizleyen bir vatandaş, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "3-4 defa aradık. İSKİ'yi de aradık belediyeyi de aradık. Hiçbir şekilde dönüş yapmadılar ve sadece açıldığı zaman 16 milyon için çalışıyoruz diyorlar ama maalesef kimse için çalışmıyorlar çünkü ev berbat halde şu anda." dedi.