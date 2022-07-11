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    • 11.07.2022 14:05
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    • 11.07.2022 14:28
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    AİHM'in Kızıl Soros aşkı dinmiyor: Türkiye aleyhinde karar verdiler

    Skandal bir karara imza atan AİHM, Osman Kavala davasında 'hak ihlali' tespiitiyle Türkiye'nin 7 bin 500 euro mahkeme masrafı ödemesine hükmetti. Kararın ardından açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa insan hakları sisteminin itibarının sorgulandığına dikkat çekerek, Kızıl Soros davasında AİHM'in ilk derece mahkemesi gibi hareket ettiğine vurgu yaptı.

    DHA
    AİHM’in Kızıl Soros aşkı: Türkiye’ye ceza kestiler

    Gezi davasında hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı çıkan Osman Kavala için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihalal prosedörü başlatmıştı. Şubat 2022'de başlatılan süreçte karar açıklandı. Mahkeme Osman Kavala için hak ihlali kararına vardı. Karar 1'e karşı 16 oyla alındı. Tek karşı oy Türk yargıçtan geldi.

    7500 EURO MAHKEME MASRAFI ÖDENECEK
    Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 46. maddesinin ihlal edildiği vurgulanan karardan para cezası çıktı. Mahkeme, 'AİHM kararlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği' gerekçesiyle AİHS'nin 46/1'inci maddesini ihlal ettiği hükmüne vararak Kavala'ya 7 bin 500 euro mahkeme masrafı ödenmesini kararlaştırdı.

    YAPTIRIM KARARLARI GÖRÜŞÜLECEK
    Mahkeme, Türkiye hakkında ihlal prosedürü başlatılması için kararını Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne gönderecek. Komite, ilk toplantısıyla birlikte ihlale karşı nasıl yaptırımlar uygulanması gerektiğini görüşmeye başlayacak.

    TÜRKİYE'DEN SKANDAL KARARA SERT TEPKİ
    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, AİHM'in Kavala kararının icrasına ilişkin bugün aldığı yeni karar hakkında yazılı değerlendirme yaptı.

    Bilgiç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
    AİHM'in, Kavala kararının icrası hususunun Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi tarafından AİHM'e havale edilmesiyle ilgili Bakanlığımız görüşleri, 2 Şubat 2022 tarihli açıklamamızla kamuoyuyla paylaşılmıştı.

    Açıklamamızda, AİHM'in durumu hakkaniyetle değerlendirmesi ve ilk derece mahkemesi gibi hareket etmemesi yönündeki beklentimiz dile getirilmişti.

    Süreç boyunca AK ile iletişimimiz devam etmiş; Adalet Bakanlığımız tarafından, adı geçenin yargı sürecindeki gelişmeler hakkında düzenli bilgi sunulmuş, ayrıca adı geçenin tutukluluğuyla ilgili olarak iç hukukta devam eden yargılama sonunda hüküm giydiği AİHM'e ve AK Bakanlar Komitesi'ne bildirilmişti.

    Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur.

        SİSTEMİN İTİBARI BİR KEZ DAHA SORGULANDI
        Bilgiç, AİHM'in bugün aldığı karara ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:
        Ancak ne yazık ki AİHM konuyla ilgili olarak bugün açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa çıkarmış ve Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur.

        Bundan sonraki aşamada süreci takip edecek olan AK Bakanlar Komitesi'nin, daha önce sergilediği tarafgir ve seçici yaklaşımı bir yana bırakarak sağduyuyla ve bazı çevrelerin siyasi gündem yaratma arayışlarına mahal vermeksizin hareket etmesini bekliyoruz.

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        AİHM’in Kızıl Soros aşkı: Türkiye’ye ceza kestiler
        Haberler Güncel AİHM'in Kızıl Soros aşkı dinmiyor: Türkiye aleyhinde karar verdiler
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