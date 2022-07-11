AİHM'in Kızıl Soros aşkı dinmiyor: Türkiye aleyhinde karar verdiler

Gezi davasında hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı çıkan Osman Kavala için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihalal prosedörü başlatmıştı. Şubat 2022'de başlatılan süreçte karar açıklandı. Mahkeme Osman Kavala için hak ihlali kararına vardı. Karar 1'e karşı 16 oyla alındı. Tek karşı oy Türk yargıçtan geldi.
7500 EURO MAHKEME MASRAFI ÖDENECEK
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 46. maddesinin ihlal edildiği vurgulanan karardan para cezası çıktı. Mahkeme, 'AİHM kararlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği' gerekçesiyle AİHS'nin 46/1'inci maddesini ihlal ettiği hükmüne vararak Kavala'ya 7 bin 500 euro mahkeme masrafı ödenmesini kararlaştırdı.
YAPTIRIM KARARLARI GÖRÜŞÜLECEK
Mahkeme, Türkiye hakkında ihlal prosedürü başlatılması için kararını Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne gönderecek. Komite, ilk toplantısıyla birlikte ihlale karşı nasıl yaptırımlar uygulanması gerektiğini görüşmeye başlayacak.
TÜRKİYE'DEN SKANDAL KARARA SERT TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, AİHM'in Kavala kararının icrasına ilişkin bugün aldığı yeni karar hakkında yazılı değerlendirme yaptı.
Bilgiç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
AİHM'in, Kavala kararının icrası hususunun Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi tarafından AİHM'e havale edilmesiyle ilgili Bakanlığımız görüşleri, 2 Şubat 2022 tarihli açıklamamızla kamuoyuyla paylaşılmıştı.
Açıklamamızda, AİHM'in durumu hakkaniyetle değerlendirmesi ve ilk derece mahkemesi gibi hareket etmemesi yönündeki beklentimiz dile getirilmişti.
Süreç boyunca AK ile iletişimimiz devam etmiş; Adalet Bakanlığımız tarafından, adı geçenin yargı sürecindeki gelişmeler hakkında düzenli bilgi sunulmuş, ayrıca adı geçenin tutukluluğuyla ilgili olarak iç hukukta devam eden yargılama sonunda hüküm giydiği AİHM'e ve AK Bakanlar Komitesi'ne bildirilmişti.
Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur.