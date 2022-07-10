Başkan Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı mesajla 85 milyonun bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Muğla Marmaris'e gitti. Bayram namazı çıkışı AK Parti Muğla milletvekilleri, il ve ilçe yönetimi ile bir araya geldi. Partililerle bayramlaşan Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da 85 milyonun bayramını tebrik etti. Bayramların birleştirici özelliğine vurgu yaptı ve "Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyor, bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesini, kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah'tan diliyorum.