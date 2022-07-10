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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı mesajla 85 milyonun bayramını kutladı

    Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı için Marmaris’e gitti. Partilileriyle bir araya geldi. Yayınladığı mesajda da 85 milyona seslendi. “Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

    Beraberlik mesajı

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Muğla Marmaris'e gitti. Bayram namazı çıkışı AK Parti Muğla milletvekilleri, il ve ilçe yönetimi ile bir araya geldi. Partililerle bayramlaşan Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da 85 milyonun bayramını tebrik etti. Bayramların birleştirici özelliğine vurgu yaptı ve "Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyor, bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesini, kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah'tan diliyorum.



    BAŞKAN'DAN BAYRAM TEBRİĞİ
    Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından bayram mesajını paylaştı. "En güzel duygulara sevdiklerimizle bir arada eriştiğimiz bir bayram diliyor, kurban ibadetlerimizin kabul olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.

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    Bu bayram yetime kurban
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı mesajla 85 milyonun bayramını kutladı
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