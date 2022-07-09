Ağrı'da 11 PKK'lının paketlenmesini sağlayan TSK'nın yerli ve milli envanterini A Haber görüntüledi

Kamikaze drone kullancısı olan Mehmetçik, "TSK envanterindeki Kamikaze drone otonom uçuşa sahip. Dikey kalkış iniş de yapabiliyor. Üzerinde 1 kilograma yakın paylayıcı bulunuyor. Bu patlayıcılar bizim istediğimiz yerde ve zamanda patlıyor. 8 kilogram ağırlıkla yaklaşık 5 bin metre alanda yaklaşık 25 dakika uçuş yapabilir. Farklı modlarda 30 kilometreye kadar da cihazımızı gönderip düşmanın imhasını sağlayabiliriz." şeklinde konuştu.

İçerisinde TNT olduğunu belirten Uzman Jandarma 7 Kademeli Çavuş Olcay Ham, "Esasen elektrikli bir patlama sistemine sahiptir. Yer kontrol istasyonumuzla kumanda edebiliyoruz. Bu 10 inc'lik bir cihaz. dokunmatik ve akıllı. Patlatmayı da bu cihaz üzerinden yapıyoruz. Bunun 2 mkodu var. Birincisi 5 kilometreye kadar radyo frekansının el verdiği kadar. Radyo frekansı yoksa 20 kilometreye kadar gönderip düşmanı imha edebiliyoruz." dedi.