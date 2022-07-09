Ağrı'da 11 PKK'lının paketlenmesini sağlayan TSK'nın yerli ve milli envanterini A Haber görüntüledi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aktif olarak kullandığı yerli ve milli silahlar dikkat çekiyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nın yoğun olarak kullandığı Kamikaze droneları A Haber tarafından ekranlara getirdi. Şuanda sahada askerlerimiz tarafından kullanılan Kamikaze dronelar ile teröristlere ağır darbeler vuruluyor.
Kamikaze drone kullancısı olan Mehmetçik, "TSK envanterindeki Kamikaze drone otonom uçuşa sahip. Dikey kalkış iniş de yapabiliyor. Üzerinde 1 kilograma yakın paylayıcı bulunuyor. Bu patlayıcılar bizim istediğimiz yerde ve zamanda patlıyor. 8 kilogram ağırlıkla yaklaşık 5 bin metre alanda yaklaşık 25 dakika uçuş yapabilir. Farklı modlarda 30 kilometreye kadar da cihazımızı gönderip düşmanın imhasını sağlayabiliriz." şeklinde konuştu.
İçerisinde TNT olduğunu belirten Uzman Jandarma 7 Kademeli Çavuş Olcay Ham, "Esasen elektrikli bir patlama sistemine sahiptir. Yer kontrol istasyonumuzla kumanda edebiliyoruz. Bu 10 inc'lik bir cihaz. dokunmatik ve akıllı. Patlatmayı da bu cihaz üzerinden yapıyoruz. Bunun 2 mkodu var. Birincisi 5 kilometreye kadar radyo frekansının el verdiği kadar. Radyo frekansı yoksa 20 kilometreye kadar gönderip düşmanı imha edebiliyoruz." dedi.