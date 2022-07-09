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    • 10.07.2022 00:16
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    • 10.07.2022 00:25
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    Ağrı'da 11 PKK'lının paketlenmesini sağlayan TSK'nın yerli ve milli envanterini A Haber görüntüledi

    Ülkemizin yerli ve milli hamleleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan ve Ağrı'da 11 PKK'lı teröristin imha edilmesini sağlayan Yeraltı Görüntüleme Cihazı ilk kez A Haber ekranlarında görüntülendi.

    TSK’nın yerli envanterini A Haber görüntüledi

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aktif olarak kullandığı yerli ve milli silahlar dikkat çekiyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nın yoğun olarak kullandığı Kamikaze droneları A Haber tarafından ekranlara getirdi. Şuanda sahada askerlerimiz tarafından kullanılan Kamikaze dronelar ile teröristlere ağır darbeler vuruluyor.

    ESASEN ELEKTRİKLİ BİR PATLAMA SİSTEMİNE SAHİP
    Tamamen yerli teknoloji olan Kamikaze dronelarının kullanımını Uzman Jandarma 7 Kademeli Çavuş Olcay Ham A Haber ekranlarında anlattı.

    Kamikaze drone kullancısı olan Mehmetçik, "TSK envanterindeki Kamikaze drone otonom uçuşa sahip. Dikey kalkış iniş de yapabiliyor. Üzerinde 1 kilograma yakın paylayıcı bulunuyor. Bu patlayıcılar bizim istediğimiz yerde ve zamanda patlıyor. 8 kilogram ağırlıkla yaklaşık 5 bin metre alanda yaklaşık 25 dakika uçuş yapabilir. Farklı modlarda 30 kilometreye kadar da cihazımızı gönderip düşmanın imhasını sağlayabiliriz." şeklinde konuştu.

    İçerisinde TNT olduğunu belirten Uzman Jandarma 7 Kademeli Çavuş Olcay Ham, "Esasen elektrikli bir patlama sistemine sahiptir. Yer kontrol istasyonumuzla kumanda edebiliyoruz. Bu 10 inc'lik bir cihaz. dokunmatik ve akıllı. Patlatmayı da bu cihaz üzerinden yapıyoruz. Bunun 2 mkodu var. Birincisi 5 kilometreye kadar radyo frekansının el verdiği kadar. Radyo frekansı yoksa 20 kilometreye kadar gönderip düşmanı imha edebiliyoruz." dedi.

        Kamikaze İHA Kargu'nun en büyük özelliğinin yerli ve milli olması olduğunu belirten Ham, "Başkalarının üretimlerine ihtiyaç duymuyoruz. Bizim ürünlerimiz bizler için yeterli" şeklinde konuştu.

        SERÇE 1 ASKERİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR
        Jandarma Uzman Çavuş Gülhan Karaçöl aynı zamanda Serçe 1 drone kullancısı. Karaçöl A Haber miktronlarına yaptığı açıklamada Serçe 1'i anlattı.

        Jandarma Uzman Çavuş Karaçöl konuşmasında, "Uçuş ağırlığı 6 kilogram, hazırlığı ise 2 ila 3 dakika olarak değişiyor. Tamamen yerli ve millidir. El kontrolü ile operasyona çıkan birliklerimiz için görülmeyen göz. Gece ve gündüz görüşleri yapılıyor. Serçe 1 görüyor. Termal kamera ile Kargu vuruyor diyebiliriz. Askerlerimiz araziye çıkmadan önce bu cihaz gönderilip kontrol yapıyor. Hem arazi hem de teröristlerin durumlarına bakıyor." ifadelerine yer verdi.

        Yeraltı Görüntüleme Cihazı İlk kez A Haber ekranlarında görüntülendi.

        AĞRI'DA TERÖRİSLERİ PAKET ETTİ
        Ağrı'da 4-5 ay süren operasyonda Yeraltı Görüntüleme Cihazı kullanılarak bir mağaradaki teröristler bulundu. Yeraltı Görüntüleme Cihazı sayesinde bulunan teröristlerin 11'i mağarada imha edildi.

            Uzman Çavuş Serdal Aydemir Yeraltı Görüntüleme Cihazı kullanıcı operatörü A Haber mikrofonlarına cihazın özelliklerini anlattı.

            Uzman Çavuş Aydemir, "Özelliği güç kaynağından besleniyor ve yazılımımız da yerli milli. Görüntü bilgisayara aktarır, yorumlar ve olayın ne olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

            Kahraman Mehmetçik yaptığı açıklamada, "Cihazımız yüzeysel baktığımız 1 kilometereye kadar taramaya sahip. Derinlik olarak ise 50 metre. Canlıyı belirlemek için ise termal arama yapabiliyor. Canlı tespit cihaza düşüyor ancak cansız ise bilgisayara düşüyor. Cihazımız yüzde 100 yerli ve milli" şeklinde konuştu.
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            Haberler Güncel Ağrı'da 11 PKK'lının paketlenmesini sağlayan TSK'nın yerli ve milli envanterini A Haber görüntüledi
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