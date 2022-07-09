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    • 09.07.2022 22:39
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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı trafiği! Birçok ülke lideriyle bayramlaştı

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlaştı. Görüşmelerde, Başkan Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

    Başkan Erdoğan’ın bayram trafiği

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid en-Nahyan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmelerde, Başkan Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

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    Bu bayram yetime kurban
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı trafiği! Birçok ülke lideriyle bayramlaştı
        SON DAKİKA