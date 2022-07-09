Başkan Erdoğan, Hakkari Yüksekova Varkavik Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Yüksekova Varkavik Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını tebrik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o anları Twitter üzerinden, "Hakkari Yüksekova Varkavik Tepe Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımızın ve ailelerinin #KurbanBayramı'nı tebrik etti." ifadeleriyle paylaştı.

📞 Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan, Hakkari Yüksekova Varkavik Tepe Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımızın ve ailelerinin #KurbanBayramı'nı tebrik etti pic.twitter.com/P7bcGwkRJM — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 9, 2022

Başkan Erdoğan, "Çok teşekkür ediyorum. Sizler bu vatanı özellikle şehitlerimizin ardından teröristlere karşı her türlü kararlılığı göstererek korumaya devam ediyorsunuz. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.