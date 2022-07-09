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    • 09.07.2022 12:02
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    • 09.07.2022 12:19
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    Başkan Erdoğan, Hakkari Yüksekova Varkavik Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını tebrik etti

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Yüksekova Varkavik Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını tebrik etti.

    Başkan Erdoğan’dan Mehmetçik’e bayram mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Yüksekova Varkavik Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını tebrik etti.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o anları Twitter üzerinden, "Hakkari Yüksekova Varkavik Tepe Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımızın ve ailelerinin #KurbanBayramı'nı tebrik etti." ifadeleriyle paylaştı.

    Başkan Erdoğan, "Çok teşekkür ediyorum. Sizler bu vatanı özellikle şehitlerimizin ardından teröristlere karşı her türlü kararlılığı göstererek korumaya devam ediyorsunuz. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

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